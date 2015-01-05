美国债市：长债收益率触及多年低点，受避险买盘影响

* 长债收益率降至2012年来最低

* 公债价格上扬，因油价大跌拖累股市重挫

* 五年期/30年期公债收益率差为2007年来最窄

路透纽约1月5日 - 美国公债价格周一大涨，30年期公债劲升领跑，其收益率降至两年半低点，因对全球经济成长以及希腊可能退出欧元区的担忧加重。

30年期公债收益率 尾盘报2.5922%，为2012年8月来最低，价格猛涨2-6/32，成交也放量。

“股市下挫带动对公债的避险买盘，油价大跌令投资人对全球成长的担忧加重，”LPL Financial固定收益策略师Anthony Valeri表示。

全球股市走软，美股道琼工业指数 尾盘大跌1.6%，美国原油期货也触及五年半新低，能源股在美股中领跌。

路透数据显示，指标10年期公债 价格也攀升27/32，收益率报2.0285%。

对美联储将在今年年底开始升息的预期已经带动短期美国公债遭抛售。不过油价急跌加重了市场对全球需求的担忧。这再加上投资人对欧洲经济疲弱的忧虑，引发了资金转投长期公债。

因此，五年期/30年期公债收益率差收窄至2007年12月来最低的103.5个基点，在过去七年，该收益率差均值约报203基点。

欧元兑美元挫至近九年低点，因欧洲政策制定者的讲话令市场对欧洲央行很快将祭出购买公债计划的预期升温。

德国周一公布的通胀数据显示12月通胀更为疲弱，加重了欧元的下行压力，并令投资人更加担忧欧元区将陷入通缩。德国10年期公债收益率 上升。

希腊政局也受市场瞩目，ED&F Capital Markets利率和信贷交易部门主管Tom Di Galoma指出，对本月稍后举行的大选可能迫使希腊退出欧元区的争论再度升温。(完)

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