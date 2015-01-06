美国债市：长期公债收益率逼近纪录低位，全球成长忧虑促使投资者避险

* 10年期公债收益率跌至2%之下

* 长债涨势最为凌厉

* 避险买盘持续

路透纽约1月6日 - 美国长期公债价格周二跳升，推动30年期公债收益率逼近纪录低位，因对油价重挫和全球成长疲弱的担忧促使投资者购买公债避险。

30年期公债价格 涨幅最大，尾盘上扬1-28/32，收益率盘中跌至2.471%，逼近2012年7月触及的低位。

根据路透数据，30年期公债收益率在2012年7月26日触及纪录低位2.4430%。

30年期公债收益率尾盘报2.5191%，2014年收报2.753%，今年头两个交易日的总回报接近3%，因大型投资者出脱在股市等风险较高市场的头寸，转投公债。

根据路透数据，去年1月30年期公债的表现为1997年以来同期最佳，总回报为6.2%。

10年期公债价格 也攀升，根据路透数据，尾盘上扬27/32，收益率报1.9436%。

10年期公债收益率周二盘中低见1.887%，根据路透数据，在10月中10年期公债收益率也一度跌至2%之下，最低达1.865%。

油价稳步下滑，周二触及五年半低位，以及欧洲央行不久将祭出购债计划的预期刺激了对美国公债的需求，Voya Investment Management的投资组合经理Jake Lowery表示。欧洲央行购债计划预计将使欧元区公债收益率继续承压。

“人们开始担心股市的表现，且海外公债收益率低于美国公债，从而导致对美国利率风险的需求增加，”Lowery说，“市场对美联储政策的预期对较短期公债的影响更大。”

指标10年期德国和日本公债收益率 分别触及纪录低位0.442%和0.287%。

美国公债价格周二大涨，主要是因机构投资者刚刚开始建立2015年的头寸，BMO Capital Markets驻芝加哥的一级交易部主管Scott Graham表示，“今年的交易才刚拉开帷幕，市场上的押注还不多。因此，大规模交易对价格造成了很大的影响。”(完)

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