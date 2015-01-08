美国债市：公债价格走低，因股市跳升和油价回稳

* 10年期公债收益率重回2%之上

* 长期公债价格跌幅最大

* 美股涨幅连续第二日超过1%

路透纽约1月8日 - 美国公债价格周四回落，因市场对欧洲央行决策者祭出购债计划应对成长放缓的信心不断增强，带动美股上扬，油价回稳。

10年期公债价格 回落20/32，收益率略高于2%，周二盘中自10月以来首次跌穿该水平。

30年期公债价格 急跌1-26/32，收益率尾盘报2.5972%，周二该收益率一度逼近2012年7月触及的纪录低位。

较短期公债价格跌幅较小。

“因担忧联储将在今年升息，一直以来市场更亲睐于较长期公债，”Raymond James的市场策略师Ellis Phifer表示，“这在很大程度上与欧洲公债收益率有关。”

欧洲长期公债收益率远低于可比美国公债，10年期德债收益率目前为0.5%，10年期法国公债收益率为0.79%。

美国与欧洲公债间的利差部分是因美国成长数据更胜一筹，以及预期美联储不久将升息，而欧洲央行将进一步放宽政策所致。

公债价格在海外交易时段早盘回落，因日本和欧洲股市上扬，纽约时段跌势延续，因美股跳涨，标普500指数攀升1.79%。

“公债市场今日的走势与美国经济表现无关，主要是受欧洲的情势以及能源市场的走势推动，”道明证券美国利率和经济研究部主管Eric Green表示。

油价回稳，这鼓舞了投资者的风险意愿。布兰特原油期价日内多数时间持平，但之后又下跌了约2%，至每桶50.17美元，油价跌跌不休引发对全球经济成长的担忧，令投资者不安。

周四公布的数据显示，德国11月工业订单下降2.4%，降幅超过预期，助燃欧洲央行可能很快出台量化宽松购债计划的臆测。受此推动，股市从近期跌势中反弹，在一定程度上削弱了对公债的买兴。

美国股市连续第二天上扬超过1%，各大类股全面攀升，材料、能源和科技等板块上涨超过2%。

公债市场对美国上周初请失业金人口数据反应冷淡。市场静待周五公布的非农就业报告。(完)

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