重温稿-美国债市：公债价格上涨，因美股下挫和油价续跌

* 长债涨幅最大

* 美国平均时薪减少盖过就业大增的亮色

* 10年期公债收益率跌穿2%

路透纽约1月9日 - 美国公债价格周五攀升，投资人聚焦美国12月平均时薪意外减少，以及油价续挫，这令市场对步履蹒跚的全球经济忧虑加重。

美国公债也受到美股下挫带动，标普500指数 尾盘跌约1%，之前两日大涨。美国较长期公债的涨幅最大。

关注美国政府12月就业数据的债市投资人基本上没有理会就业岗位的强劲增长，反而着眼于平均时薪下滑0.05美元，这暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会缓慢升息。

“没错，就业确实出现增长，”D.A. Davidson固定收益策略师Sharon Stark表示，“但缺乏薪资增长的就业增长不是可持续的模式。”

Stark表示，鉴于去通胀的力道正影响全球经济，美联储可能在2016年前都不会采取行动。

Williams Capital Group固定收益交易部门主管David Coard认为，许多债市投资人没有看到更全面的状况。他指出，稳定的就业增长使美联储处于非常有利的地位，令其能够在升息上慢慢来。

“油价以及投资人认为部分欧洲和亚洲工业化国家面临的潜在通缩风险和经济疲弱更受关注，”Coard表示，“债市应更关注美国经济基本面。”

根据CME Fedwatch，美联储9月前升息的几率降至52%，就业数据公布前为60%。

30年期公债 尾盘升29/32，收益率报2.5514%，指标10年期公债 涨14/32，收益率跌穿2%，报1.961%，较短期公债价格也上涨。

周五长短期公债收益率差扩阔。本周稍早，因油价大跌以及市场预期欧洲央行很快会推出购债计划，五年期/30年期公债收益率差收窄至2007年12月来最低。(完)

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