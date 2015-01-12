美国债市：美国公债收益率下滑，因股市挫跌及三年期公债标售需求强劲

* 交易商揣摩是否欧洲央行会实施购债计划

* 油价重启跌势助燃对去通胀的忧虑

* 三年期公债标售需求强劲，进一步带动对公债的买盘

* 30年期公债收益率降至2.49%，逼近纪录低点

路透纽约1月12日 - 美国公债收益率周一下滑，因美股遭遇抛售，且三年期公债标售需求强劲，带动了对美国公债的买盘，30年期公债收益率逼近纪录低点。

油价 挫至2009年4月来最低，加之上周五数据显示12月平均时薪意外减少，引发市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)至少要到今年最后几个月才会升息。

上周五路透进行的调查结果显示，尽管美国通胀预计会在美联储2%目标之下进一步下降，但多数一级市场交易商仍预计美联储会在6月开始升息。

而且交易商指出，对是否欧洲央行会在本月祭出直接购债计划，以应对欧元区通缩风险的揣测也带动了全球对较长期公债的买盘。

“投资人看来出现了一边倒的情况。”Wells Fargo Fund Management首席固定收益策略师Jim Kochan表示。

指标10年期公债 收益率跌6个基点，报1.909%，较10月触及的20个月低点还有约4.5个基点。

30年期公债 收益率报2.489%，较上周五收盘跌6.6个基点，触手可及上周所创的纪录低点2.471%。

美股主要股指下挫，标普500指数尾盘跌0.8%。

由于欧洲和日本的公债收益率处于历史低点，海外买家对美国公债的需求持续。根据路透数据，10年期美债较可比德债 利差收窄至10月底来最低的1.43个百分点，上周五尾盘报1.49个百分点。

对美国公债的需求强劲预示本周美国财政部580亿美元的公债发售前景良好，分析师表示。

美国财政部周一发售了240亿美元三年期公债，为2008年11月来规模最小的该年期公债发售。投资人得标率约为61%，为2010年6月来最高。

周二和周三财政部还将分别发售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-05/32 (+02/32) 0.553

五年期公债 101-04/32 (+08/32) 1.390

10年期公债 103 (+16/32) 1.914

30年期公债 110-19/32(+1-11/32) 2.494(完)

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