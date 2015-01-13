美国债市：美国公债收益率持稳，因股市升势消退

标题新闻：三位共和党众议员转变立场支持修改后的医保议案，称周四可能投票但不确定能否通过
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* 债市保持韧性，因担忧欧洲情势
* 油价挫跌引发市场押注美联储今年会按兵不动
* 美国30年期公债收益率在明日标售前徘徊在纪录低点附近
* 五年期TIPS损益平衡率一度跌至2009年来最低
路透纽约1月13日 - 美国公债市场周二变动不大，指标10年期公债收益率在逾一年半低点附近徘徊，因美股升势失去动能，支撑对较低风险公债的需求。
美国原油期货 跌穿每桶45美元，造成部分交易商预计美国物价增长疲弱可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的可能性降低。
分析师表示，对通缩在欧元区扩散、以及希腊在反对救助的左翼激进联盟党(Syriza)赢得1月25日大选后可能退出欧元区的担忧持续，自去年年底以来一直支撑对美国公债的需求。
“今年迄今，所有因素都对债市有利。市场目前看来出现单向的升势。”Cantor Fitzgerald策略师Justin Lederer表示。
今日稍早债市升势暂歇，因美股反弹以及投资人和一级市场交易商为今日210亿美元10年期公债标售作准备，出售了一些公债。
在全美独立企业联盟(NFIB)公布，12月小型企业信心指数上升2.3点至100.4点，为2006年10月以来最高后，公债收益率保持上升。
指标10年期公债 收益率尾盘报1.910%，较周一尾盘变动不大，但今日走势反复，盘中触及20个月低点1.8640%。
30年期公债收益率 报2.507%，当日升1.5个基点，根据Tradeweb数据，该收益率稍早触及2.461%，离2012年7月所创的纪录低点2.443%咫尺之遥。
另外，通胀预期下滑给美国通膨保值债券(TIPS)带来下压。美联储密切关注TIPS同常规公债的收益率差，即TIPS损盈平衡通胀率。
根据Tradeweb数据，五年期TIPS损盈平衡通胀率 降至2009年9月来最低的1.07%，10年期TIPS损盈平衡通胀率 降至2010年8月来最低的1.53%。
尾盘，五年期TIPS损盈平衡通胀率报1.10%，10年期TIPS损盈平衡通胀率报1.53%，跟随油市反弹，缩减稍早跌幅。
在周一240亿美元三年期公债标售获得强劲需求后，今日对10年期公债的标售需求则不如预期。
美国财政部周三将发售130亿美元30年期公债，完成本周580亿美元的公债发售计划。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-06/32 (+01/32) 0.537
五年期公债 101-07/32 (+03/32) 1.372
10年期公债 103-02/32 (+01/32) 1.909
30年期公债 110-13/32 (-08/32) 2.503(完)
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