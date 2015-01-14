更正-美国债市：30年期公债收益率跌至纪录低位，因零售销售数据不佳

(因译文有误，内文第七段10年期公债收益率报价应为“1.840%”，非“1.8405”)
* 零售销售数据不佳，引发市场押注美联储将保持近零利率
* 股市进一步走低增强了公债的避险吸引力
* 美国30年期公债标售得标收益率为2.430%的纪录低位
* 油价反弹使公债尾盘回吐涨幅
路透纽约1月14日 - 美国30年期公债收益率周三跌至纪录低位，因令人失望的美国零售销售数据引发市场押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会在今年升息。
美国12月零售销售回落0.9%，为11个月以来最大月度跌幅，使公债市场延续在今年头两周的升势。期间公债价格受到通缩忧虑在欧洲蔓延，以及油价重挫影响企业获利和资本投资的忧虑支撑。
“人们曾认为油价下滑会扶助消费者支出。现在，他们非常困惑，因此买入公债避险，”野村证券国际的利率策略师Stanley Sun表示。
美国股市 再度遭抛售，进一步增强对公债的避险买盘，根据Tradeweb提供的数据，30年期公债收益率 跌至纪录低位2.395%。
债市尾盘缩减涨幅，因美国原油期价尾盘反弹。美国原油期货 收涨5.6%，报每桶48.48美元。
今日尾盘，30年期公债收益率 较周二尾盘下跌3个基点，报2.455%。
指标10年期公债收益率 报1.840%，较周二尾盘跌5个基点，盘中触及近20个月低位1.784%。10年期公债收益率仍高于2012年7月触及的纪录低位1.381%。
根据路透数据，稍早五年期公债收益率 触及三个月低位1.247%，两年期公债收益率 跌至10月29日以来最低0.452%。
期货市场，短期美国利率期货暗示，交易商预计美联储最早在2015年底升息，而多位经济学家预计联储将在年中升息。
美股标普500指数周三连跌第四日，收低0.58%。
新债供应方面，财政部标售130亿美元30年期公债，得标利率为纪录最低2.430%，较12月的同类标售低约42个基点。
分析师称，尽管对30年期公债供应的总体需求从12月触及的近两年高位回落，但由于欧洲和日本公债收益率远低于美国公债，此次标售吸引了这两个地区的投资者。
六个欧元区国家的公债收益率周三跌至新低，10年期德债收益率 触及纪录低位0.424%。
“相对于全球其他国家，美国的公债收益率仍非常有吸引力，”National Penn Investors Trust的高级固定收益投资组合经理James Barnes表示。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-08/32 (+03/32) 0.493
五年期公债 101-16/32 (+07/32) 1.312
10年期公债 103-20/32 (+13/32) 1.845
30年期公债 111-10/32 (+13/32) 2.463(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)