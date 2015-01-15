美国债市：30年期公债收益率连续第二日创纪录低位，此前瑞士央行意外降息

澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元和欧元徘徊于数月低点附近
澳元和新西兰元兑英镑勉力挣扎。英镑兑澳元跳涨至1.7484，为9月以来的最高位；英镑兑新西兰元涨至接近两年高点1.8757。
* 瑞士央行意外降息刺激对较高收益的美国公债买盘
* 费城联储制造业数据疲弱令投资人对美国经济成长的担忧加重
* 美国30年期公债收益率连续第二日创纪录低位
* 路透调查显示下周欧洲央行祭出量化宽松政策的几率为70%
路透纽约1月15日 - 美国30年期公债收益率周四连续第二日触及纪录低位，之前瑞士央行意外降息，并放弃了瑞郎/欧元汇率上限，引发市场对较高收益的美国公债的需求。
瑞士央行降息50个基点，将利率在负值区域进一步降至-0.75%，以鼓励外资涌入。瑞士央行并出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。
央行声明一出，投资人匆匆买入瑞郎，瑞郎兑美元 升至2011年来最高。
“瑞士的举措造成各个市场波动和不明朗，”DRW Trading市场策略师Lou Brien谈及债市升势时表示。
投资人还慌忙买入美国、德国等其他最高评等公债，因他们在等待是否欧洲央行会祭出大规模购债，以避免通缩在欧元区蔓延。
欧洲央行将在1月22日举行货币政策会议，路透访查的分析师预计，欧洲央行在该次会议上决定实施量化宽松政策的几率为七成。
分析师称，美国经济数据未能打消对美国经济成长趋弱的担忧，以及日益升温的对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不会在今年升息的预期，令市场波动加剧。
费城联储周四报告，1月地区制造业指数降至11个月最低的6.3。
美国劳工部公布，12月最终需求生产者物价指数(PPI)回落0.3%，录得2011年10月以来最大月度跌幅。11月为回落0.2%。
公债收益率一度上涨，因美国原油期货升至每桶51美元之上，但美国原油期货 之后转跌，结算价重挫4.6%，报46.25美元。
油价稍早攀升，部分是因美元在瑞士央行放弃瑞郎/欧元上限后大跌。
30年期公债收益率 跌至纪录低位2.375%，尾盘反弹至2.382%，较周三尾盘下挫7个基点。
指标10年期公债收益率 触及20个月新低1.735%，尾盘报1.741%，较周三尾盘跌9个基点。
周四下跌后，美国公债收益率仍高于日本和欧洲很多国家公债收益率，这些国家短期公债收益率还是负值。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-12/32 (+04/32) 0.428
五年期公债 102-02/32 (+17/32) 1.194
10年期公债 104-19/32 (+28/32) 1.741
30年期公债 113-07/32(+1-20/32) 2.379(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校)
澳元和新西兰元兑英镑勉力挣扎。英镑兑澳元跳涨至1.7484，为9月以来的最高位；英镑兑新西兰元涨至接近两年高点1.8757。
路透上海5月5日 - 在连续多日调整后中国债市周五早盘暂获喘息，银行间债市现券收益率稳中略降，国债期货盘初下探亦震荡回稳。但与此同时信用债一级市场进入冰冻期，今日仅有一只发行，市场情绪仍处低谷。
路透上海5月5日 - 尽管中国央行公开市场周五本周内第二次暂停操作，但并无碍银行 间资金面继续向好趋势，股份制大行出资意愿进一步改善，主要回购利率下行明显，机构轧 平头寸难度较前几日继续改观。 交易员指出，月初资金趋缓也属情理之中，但央行维持资金面紧平衡，继续稳步去杠 杆态度坚定，未来还需继续关注其进一步动向。 “资金松下来了，大行也不像前几天那么捂着了，都在不同程度融出，股份制也出的量 比较多一些。”上海一银行交易员称，逆回购暂停影响不大，月初可能大家的心态也在慢慢 恢复。 华中一银行交易员表示，本周到期MLF未续做，逆回购也暂停两次，本来月初前几天资 金状况还偏紧，但昨天跟今天明显改善很多，判断应该是有资金进来，不排除是财政存款的 陆续投放的可能性。 央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这 是本周四个工作日中的第二次暂停操作。据此计算，本周将净投放100亿元人民币。[CN/MMT CN] “隔夜和七天回购开盘利率目前看稳住了，央妈逆回购