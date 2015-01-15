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债券 | 2015年 1月 16日 星期五 05:29 BJT

美国债市：30年期公债收益率连续第二日创纪录低位，此前瑞士央行意外降息

* 瑞士央行意外降息刺激对较高收益的美国公债买盘

* 费城联储制造业数据疲弱令投资人对美国经济成长的担忧加重

* 美国30年期公债收益率连续第二日创纪录低位

* 路透调查显示下周欧洲央行祭出量化宽松政策的几率为70%

路透纽约1月15日 - 美国30年期公债收益率周四连续第二日触及纪录低位，之前瑞士央行意外降息，并放弃了瑞郎/欧元汇率上限，引发市场对较高收益的美国公债的需求。

瑞士央行降息50个基点，将利率在负值区域进一步降至-0.75%，以鼓励外资涌入。瑞士央行并出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。

央行声明一出，投资人匆匆买入瑞郎，瑞郎兑美元 升至2011年来最高。

“瑞士的举措造成各个市场波动和不明朗，”DRW Trading市场策略师Lou Brien谈及债市升势时表示。

投资人还慌忙买入美国、德国等其他最高评等公债，因他们在等待是否欧洲央行会祭出大规模购债，以避免通缩在欧元区蔓延。

欧洲央行将在1月22日举行货币政策会议，路透访查的分析师预计，欧洲央行在该次会议上决定实施量化宽松政策的几率为七成。

分析师称，美国经济数据未能打消对美国经济成长趋弱的担忧，以及日益升温的对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不会在今年升息的预期，令市场波动加剧。

费城联储周四报告，1月地区制造业指数降至11个月最低的6.3。

美国劳工部公布，12月最终需求生产者物价指数(PPI)回落0.3%，录得2011年10月以来最大月度跌幅。11月为回落0.2%。

公债收益率一度上涨，因美国原油期货升至每桶51美元之上，但美国原油期货 之后转跌，结算价重挫4.6%，报46.25美元。

油价稍早攀升，部分是因美元在瑞士央行放弃瑞郎/欧元上限后大跌。

30年期公债收益率 跌至纪录低位2.375%，尾盘反弹至2.382%，较周三尾盘下挫7个基点。

指标10年期公债收益率 触及20个月新低1.735%，尾盘报1.741%，较周三尾盘跌9个基点。

周四下跌后，美国公债收益率仍高于日本和欧洲很多国家公债收益率，这些国家短期公债收益率还是负值。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-12/32 (+04/32) 0.428

五年期公债 102-02/32 (+17/32) 1.194

10年期公债 104-19/32 (+28/32) 1.741

30年期公债 113-07/32(+1-20/32) 2.379(完)

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