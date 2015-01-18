重温稿-美国债市：公债价格下挫结束五日连涨，因数据刺激获利了结

* 美国债市结束五日连涨

* 美国30年期公债收益率在市场出现抛售前创新低

* 交易商揣摩是否欧洲央行会祭出购债计划

* 下周一美国市场因马丁路德金纪念日休市一天

路透纽约1月16日 - 美国公债价格周五下滑，因美国消费者信心报告强劲，且通胀数据也没有那么低迷，引发投资人对近期升势获利了结。对欧元区通缩的担忧以及瑞士央行意外的政策举动带动了近期美债的升势。

美国公债市场结束五日连升，期间避险需求拖累30年期公债收益率屡创新低。

油价 小幅反弹也有助于缓和对美国经济扩张可能受到近期油价暴跌干扰的担忧，令一些投资人缩减美国公债的持仓。

“在本周收益率大跌后，市场出现一些获利了结，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

瑞士央行降息50个基点，将利率在负值区域进一步降至-0.75%，并出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限。

瑞士央行此举令全球金融市场哗然，引发市场揣测这是瑞士央行在欧洲央行可能在下周四宣布大规模购债以避免通缩在欧元区蔓延前的先发招数。

“依我看，欧洲央行是最大的市场诱因，”LeBas称。

分析师和交易商表示，在欧洲央行会议前，美国债市周一因马丁路德金纪念日休市一天，交易商在三日长周末前不愿大举押注。

周五的成交量低于均值，也令价格波动被放大。期货市场，一些交易商指出，一些抛盘是来自电脑程式驱动的基金。

30年期公债盘初一度大涨近1-1/2点，午后盘初下挫一个大点。

指标10年期公债 跌10/32，收益率报1.812%，较周四尾盘升4个基点。本周势将下滑16个基点，本月迄今跌幅达到36个基点。

在路透/密歇根大学公布1月消费者信心指数升至11年最高后，10年期公债收益率盘中高见1.831%。

稍早，10年期公债收益率触及20个月低点1.698%，因12月美国消费者物价指数下滑0.4%，降幅为六年最大。不过降幅仍低于一些交易商的预估。

30年期公债 跌16/32，收益率报2.433%，升2个基点，盘中连续第三日刷新纪录低位，报2.350%。

-----------------------1939 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-10/32 (-02/32) 0.471

五年期公债 101-22/32 (-08/32) 1.273

10年期公债 103-31/32 (-10/32) 1.809

30年期公债 111-31/32 (-16/32) 2.433(完)

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