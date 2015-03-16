美国债市：公债价格小涨，市场臆测美联储本周会议基调更为谨慎

* 美联储周二和周三将举行货币政策会议

* 近期美元急升料影响美联储

* 低成交及美股大涨限制美国公债价格升幅

路透纽约3月16日 - 美国公债价格周一小涨，因市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)在本周政策会议上会采取更为谨慎的基调，但低成交量和美股大涨限制了升幅。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)周二和周三将举行货币政策会议，市场普遍预计将在声明中弃用“保持耐心”这一2006年来首次升息时机的指引。

不过，分析师表示，美元大涨可能促使美联储重新考虑是否剔除该措辞，因美元走强对经济竞争力和美国通胀有负面冲击。自去年5月以来，美元兑一篮子主要货币大涨约24%。

“毫无疑问，美联储应对美元强势只是时间问题，”RBS Securities美国公债策略师Edward Acton表示。

周一美国公布的制造业、工业生产和楼市数据逊于预期，巩固了对美联储可能维持宽松货币政策立场的观点。

“今日的数据疲弱，”Credit Agricole Corporate & Investment Bank利率策略部门全球主管David Keeble表示，上周的数据也显示2月零售销售意外下滑。

分析师表示，在美联储会议前不愿大举押注令市场交投迟滞，可能限制了美国公债价格的涨幅。分析师还表示，较高风险的美股大涨压制了对避险美债的需求。

1947GMT，仅有686,402口10年期公债期货 易手，可能成为12月底来最低日成交量。

指标10年期公债 尾盘升6/32，收益率报2.09%，上周五尾盘报2.11%。30年期长债 升20/32，收益率报2.66%，上周五尾盘报2.69%。

美国两年期公债 尾盘持平，收益率报0.653%，稍早触及3月6日来最低的0.637%。

美股标普500指数 收高1.35%，在三周连跌后反弹。

-----------------------1958 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 0.653

五年期公债 99-04/32 (+03/32) 1.561

10年期公债 99-08/32 (+07/32) 2.086

30年期公债 96-24/32 (+23/32) 2.659(完)

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