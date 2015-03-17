美国债市：中长债收益率触及逾两周低点，因油价进一步下挫暗示通胀温和

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
* 美国中长债收益率触及逾两周低点
* 美联储开始为期两日货币政策会议
* 交易商关注美联储基调可能谨慎
路透纽约3月17日 - 美国中长债收益率周二触及逾两周最低，此前油价进一步下滑暗示通胀温和，而美国经济数据疲弱可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀的态度更为温和。
油价走软扶助压低五年期至30年期公债收益率至3月2日来最低。较长期公债得益于缺乏通胀压力，因通胀会蚕食公债利息的价值。
布兰特原油期货 连跌第四日，在震荡交投中跌穿每桶53美元，徘徊在周一触及的一个半月低点附近。
“过去一周油价持续疲弱对长债有利，最新公布的疲弱经济数据也是如此，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示。
2月美国房屋开工骤降至一年来最低，因严寒天气使建筑工人无法正常开工，这是经济成长可能在首季放缓的最新迹象。
尽管分析师表示，美联储仍有可能在明日发布的货币政策声明中描述升息时机时剔除“保持耐心”的措辞，但疲弱的美国经济数据可能会令美联储暗示不会很快升息，或升息的步幅将是渐进的。
“精明的投资人买入长债，因预期升息将是逐步的，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示。
美联储周二开始为期两日的货币政策会议。
分析师表示，成交量低，因美联储发布声明前，投资人表现谨慎。美联储的声明可能令公债市场价格走势扩大。1932GMT，美国10年期公债期货 仅成交73.388万口，略高于周一水准，但接近12月来最低。
分析师还指出，美股下挫刺激了对避险美债的需求。美股标普500指数 收低0.34%。
指标10年期公债 尾盘升12/32，收益率报2.06%，周一尾盘报2.1%，该收益率盘中触及2.038%的日低。
30年期长债 升1-8/32，收益率报2.61%，周一尾盘报2.68%，日低为2.606%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-21/32 (-01/32) 0.674
五年期公债 99-05/32 (+02/32) 1.556
10年期公债 99-17/32 (+13/32) 2.054
30年期公债 97-22/32 (+1-10/32) 2.612(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。