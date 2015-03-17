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债券 | 2015年 3月 18日 星期三 04:13 BJT

美国债市：中长债收益率触及逾两周低点，因油价进一步下挫暗示通胀温和

* 美国中长债收益率触及逾两周低点

* 美联储开始为期两日货币政策会议

* 交易商关注美联储基调可能谨慎

路透纽约3月17日 - 美国中长债收益率周二触及逾两周最低，此前油价进一步下滑暗示通胀温和，而美国经济数据疲弱可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀的态度更为温和。

油价走软扶助压低五年期至30年期公债收益率至3月2日来最低。较长期公债得益于缺乏通胀压力，因通胀会蚕食公债利息的价值。

布兰特原油期货 连跌第四日，在震荡交投中跌穿每桶53美元，徘徊在周一触及的一个半月低点附近。

“过去一周油价持续疲弱对长债有利，最新公布的疲弱经济数据也是如此，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示。

2月美国房屋开工骤降至一年来最低，因严寒天气使建筑工人无法正常开工，这是经济成长可能在首季放缓的最新迹象。

尽管分析师表示，美联储仍有可能在明日发布的货币政策声明中描述升息时机时剔除“保持耐心”的措辞，但疲弱的美国经济数据可能会令美联储暗示不会很快升息，或升息的步幅将是渐进的。

“精明的投资人买入长债，因预期升息将是逐步的，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

美联储周二开始为期两日的货币政策会议。

分析师表示，成交量低，因美联储发布声明前，投资人表现谨慎。美联储的声明可能令公债市场价格走势扩大。1932GMT，美国10年期公债期货 仅成交73.388万口，略高于周一水准，但接近12月来最低。

分析师还指出，美股下挫刺激了对避险美债的需求。美股标普500指数 收低0.34%。

指标10年期公债 尾盘升12/32，收益率报2.06%，周一尾盘报2.1%，该收益率盘中触及2.038%的日低。

30年期长债 升1-8/32，收益率报2.61%，周一尾盘报2.68%，日低为2.606%。

-----------------------1944 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-21/32 (-01/32) 0.674

五年期公债 99-05/32 (+02/32) 1.556

10年期公债 99-17/32 (+13/32) 2.054

30年期公债 97-22/32 (+1-10/32) 2.612(完)

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