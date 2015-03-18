美国债市：短债收益率创2009年来最大单日降幅，市场认为联储声明温和

* 美联储货币政策声明中弃用“保持耐心”措辞

* 市场人士认为美联储声明和叶伦讲话基调温和

* 美国两年期、三年期公债收益率创六年最大单日降幅

路透纽约3月18日 - 美国公债收益率周三大跌，短债收益率创六年最大单日降幅，此前投资人将美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新的货币政策声明和美联储主席叶伦的讲话解读为对通胀态度温和。

尽管美联储在结束为期两日的货币政策会议后发布的声明中弃用了在决定升息时“保持耐心”的措辞，看似向备受期待的自2006年来首次升息迈进了一步，但美联储表示，仍“不太可能”在4月会议上升息，且联储最新的预估显示对经济前景的看法更为谨慎。

美联储在季度经济预估中下调了今年通胀预估，并大幅调降了预估利率路径，即所谓的“点阵图”。

“市场原本预计会议结果就是温和的，但这比市场预期的还要温和，”美银美林美国利率策略部门主管Priya Misra表示，“任何对弃用‘保持耐心’措辞的鹰派解读都鸦雀无声了。”

最易受美国升息影响的美国两年期和三年期公债收益率创2009年3月中来最大单日降幅，并分别触及2月6日来最低的0.532%和0.894%。

指标10年期公债收益率触及2月9日来最低的1.91%，录得2013年9月中来最大单日收益率跌幅。30年期长债收益率也降至2月9日来最低的2.5%，录得2013年4月来最大单日跌幅。

“市场目前预计美联储不会在4月或6月升息，甚至可能不会在9月，这全线提振公债价格。”BMO Capital Markets固定收益策略师Dimitri Delis表示。

五年期和七年期公债收益率也分别降至2月6日来最低的1.37%和1.69%。

指标10年期公债 价格尾盘大涨1-9/32，收益率报1.92%，周二尾盘报2.06%。30年期公债 劲升2-10/32，收益率由周二尾盘的2.62%跌至2.5%。

两年期公债 升7/32，收益率由0.67%跌至0.56%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+07/32) 0.557

五年期公债 99-30/32 (+25/32) 1.391

10年期公债 100-23/32(+1-08/32) 1.920

30年期公债 99-27/32 (+2-08/32) 2.508(完)

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