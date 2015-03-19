美国债市：除长债外多数公债收益率上扬，市场重新解读美联储声明

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 两到10年期公债收益率小涨，市场消化联储声明
* 低通胀前景支撑30年期公债收益率
* 130亿美元10年期TIPS标售获强劲需求
路透纽约3月19日 - 美国中短期公债收益率周四小涨，从数周低位反弹，因市场认为，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)昨日发布的声明基调温和，但仍朝最终升息又迈进了一步。
两到10年期公债收益率昨日大幅走低，因美联储下调通胀和成长预期。
三到30年其公债收益率盘初触及数周新低，因联储声明的影响继续发酵。
联储声明暗示，其升息时间表不及预期迫切，市场倍感意外。但投资者周四继续解读声明意图，他们重新意识到，联储仍可能在2015年升息。
“目前，投资者不愿过多地介入利率市场，因其未来的走向飘忽不定，”券商Newedge USA LLC的市场策略部董事Robbert van Batenburg表示，“一串良好的数据，又会让你重拾6月升息的预期。”
一项路透调查显示，多数一级交易商目前预计，美联储将在9月或之后升息。
通胀前景低迷扶助长期公债收益率小跌，徘徊在今日稍早触及的近六周低位2.5%附近。美国30年期公债价格尾盘上扬6/32，收益率报2.53%。
较长期公债因通胀低迷而得益，因通胀将降低公债支付的利息的价值。
“投资者表示：联储告诉我通胀将保持在低位，且目前油价低迷，这对持有长期公债绝对有利，”Evercore ISI的债市策略师Stan Shipley表示。
美国公债市场衡量未来10年通胀预期的指标也攀升至逾一周最高，之前进行的130亿美元10年期通膨保值公债(TIPS)标售获强劲需求。
指标10年期公债价格 尾盘回落8/32，收益率报1.98%，周三尾盘报1.95%。美国五年期公债价格 尾盘跌8/32，收益率报1.48%，周三尾盘报1.42%。
美国三年期公债价格 尾盘下跌5/32，收益率从周三尾盘的0.94%攀升至1%。
-----------------------2003 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-25/32 (-03/32) 0.617
五年期公债 99-17/32 (-08/32) 1.475
10年期公债 100-08/32 (-07/32) 1.974
30年期公债 99-12/32 (+05/32) 2.531(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。
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