美国债市：除长债外多数公债收益率上扬，市场重新解读美联储声明

* 两到10年期公债收益率小涨，市场消化联储声明

* 低通胀前景支撑30年期公债收益率

* 130亿美元10年期TIPS标售获强劲需求

路透纽约3月19日 - 美国中短期公债收益率周四小涨，从数周低位反弹，因市场认为，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)昨日发布的声明基调温和，但仍朝最终升息又迈进了一步。

两到10年期公债收益率昨日大幅走低，因美联储下调通胀和成长预期。

三到30年其公债收益率盘初触及数周新低，因联储声明的影响继续发酵。

联储声明暗示，其升息时间表不及预期迫切，市场倍感意外。但投资者周四继续解读声明意图，他们重新意识到，联储仍可能在2015年升息。

“目前，投资者不愿过多地介入利率市场，因其未来的走向飘忽不定，”券商Newedge USA LLC的市场策略部董事Robbert van Batenburg表示，“一串良好的数据，又会让你重拾6月升息的预期。”

一项路透调查显示，多数一级交易商目前预计，美联储将在9月或之后升息。

通胀前景低迷扶助长期公债收益率小跌，徘徊在今日稍早触及的近六周低位2.5%附近。美国30年期公债价格尾盘上扬6/32，收益率报2.53%。

较长期公债因通胀低迷而得益，因通胀将降低公债支付的利息的价值。

“投资者表示：联储告诉我通胀将保持在低位，且目前油价低迷，这对持有长期公债绝对有利，”Evercore ISI的债市策略师Stan Shipley表示。

美国公债市场衡量未来10年通胀预期的指标也攀升至逾一周最高，之前进行的130亿美元10年期通膨保值公债(TIPS)标售获强劲需求。

指标10年期公债价格 尾盘回落8/32，收益率报1.98%，周三尾盘报1.95%。美国五年期公债价格 尾盘跌8/32，收益率报1.48%，周三尾盘报1.42%。

美国三年期公债价格 尾盘下跌5/32，收益率从周三尾盘的0.94%攀升至1%。

-----------------------2003 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (-03/32) 0.617

五年期公债 99-17/32 (-08/32) 1.475

10年期公债 100-08/32 (-07/32) 1.974

30年期公债 99-12/32 (+05/32) 2.531(完)

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