重温稿-美国债市：公债收益率下滑，因欧美央行政策宽松及海外需求

* 交易商在获利了结后又买回公债

* 低通胀前景支持30年期长债

* 德债收益率处于纪录低点支撑美国公债价格

路透纽约3月20日 - 美国公债收益率周五下滑，但仍高于近期触及的数周低点，因美国和欧洲央行的货币政策宽松，促使交易商恢复对美国公债的买盘，昨日许多交易商对美国公债获利了结。

“投资人认为美联储非常谨慎，今日美债价格走势反映出这一点，”Cantor Fitzgerald分析师Justin Lederer表示。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三暗示，其升息时间表不及预期迫切后，市场倍感意外，美国公债价格当日上扬。分析师表示，在周四获利了结后，交易商再度买回公债，因认为美联储可能维持低利率至少到9月。

10年期和30年期公债收益率仍高于周四盘初触及的近六周低点。

德国10年期公债收益率 触及0.168%的纪录低点，受欧洲央行近期开始实施的购债计划拖累，这吸引海外投资人买入较高收益的美国公债。

“美国10年期公债受到德债走势的影响，”Samson Capital Advisors投资长Jonathan Lewis表示。

低通胀前景继续支持30年期公债价格。较长期公债因通胀低迷而得益，因通胀将降低公债支付的利息的价值。

各年期美国公债收益率本周全面下滑，上周上涨。指标10年期公债 尾盘升14/32，收益率报1.93%，周四尾盘报1.98%，周四一度触及1.9%。

30年期长债 尾盘升24/32，收益率报2.5%，周四尾盘报2.54%，今日盘中触及2.497%，略高于周四低点2.496%。

三年期公债 尾盘升4/32，收益率报0.94%，周四尾盘报1%，周四该收益率一度跌至2月6日来最低的0.89%。

美国股市周五上扬，Nasdaq指数触及15年新高，标普500指数结束三周连跌，因耐克公布乐观的财报，生物科技股续升以及美元走软。标准普尔500指数收高0.9%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+02/32) 0.585

五年期公债 99-27/32 (+10/32) 1.411

10年期公债 100-22/32 (+15/32) 1.925

30年期公债 99-32/32 (+25/32) 2.501(完)

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