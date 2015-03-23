美国债市：美国公债价格小涨，因投资人对希腊债务谈判感到不安

* 希腊债务谈判的不确定性带动对公债的买盘

* 本周900亿美元固定收益公债供应限制市场升幅

* 美联储副总裁费舍尔称“普遍预计”今年升息，路径不明朗

* 受德拉吉讲话带动，美国公债收益率一度同德债收益率一道上涨

路透纽约3月23日 - 美国公债价格周一上涨，因投资人对希腊同其债权人就2,400亿欧元金援条件的磋商感到不安。

本周美国将有900亿美元两年期、五年期和七年期公债发售，以及130亿美元两年期浮息公债供应，这限制了市场的升幅。

债市还在消化上周在美国联邦储备理事会(FED/美联储)下调经济及至2017年升息路径预估后的升势，两年期公债收益率上周录得2010年12月来最大跌幅。

周一，美联储副主席费舍尔表示，市场普遍预计美联储将在年底前升息，但升息的路径仍不明朗。

“本周对希腊而言无疑是非常重要的。不安情绪高涨，但仍对希腊将同债权人找到解决办法感到乐观，”RBS Securities美国公债策略师Ed Atkins表示。

希腊新政府同欧元区其他成员国就希腊实施经济改革以获得金援的意见分歧令该国退出欧元区的可能性增加，交易商担心如果希腊退出欧元区，可能扰乱金融市场。

希腊总理和德国总理周一会晤，希腊总理呼吁与德国建立新关系，并改变希腊人懒惰和希腊是纳粹受害者的相互刻板印象。

德国总理梅克尔称德国对所有欧洲伙伴国一视同仁，希望同包括希腊在内的各国保持良好关系。她称希望希腊经济成长并克服高失业率问题，这需要结构性改革和稳健财政。

今日交投清淡，走势震荡，指标10年期公债 升4/32，收益率报1.915%，较上周五尾盘跌1.5个基点。

在欧洲央行总裁德拉吉表示，预计年底前通胀上升后，美国公债收益率一度跟随欧洲公债收益率走强。

10年期美债较可比德债 利差收窄至1.70个百分点，为约三周最窄，因德债收益率从上周触及的纪录低点反弹。

欧洲公债收益率处于低位刺激了对较高收益美债的海外需求。

周二美国财政部将标售260亿美元两年期公债，周三和周四将分别发售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+) 0.581

五年期公债 99-29/32 (+03/32) 1.396

10年期公债 100-25/32 (+05/32) 1.915

30年期公债 99-25/32 (-04/32) 2.510(完)

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