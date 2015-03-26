美国债市：七年期公债标售需求疲弱推高公债收益率

* 七年期公债标售需求低迷，公债收益率上升 * 10年期公债收益率升穿2%，为3月18日来最高 * 市场焦点转向下周就业报告 路透纽约3月26日 - 美国公债价格周四下滑，指标10年期公债收益率 升穿2%，此前美国财政部标售的290亿美元七年期公债需求平平，昨日五 年期公债标售结果也是疲弱。 七年期公债标售得标利率高于标售前市场水准，尽管之前交易商和投 资人为标售作准备，已打压了公债价格。此次标售的投标倍数为2009年5 月来最低。 在过去一年七年期公债标售的需求多数不振，但五年期公债标售结果 也不佳则不常见。 “过去11次标售中有10次都有类似的尾部(得标利率与标售前收益率 之差)...七年期公债标售基本上已经有一段时间不是那么顺利了，”Jeff eries货币市场分析师Thomas Simons表示。 七年期公债 尾盘跌11/32，收益率由周三尾盘的1.72%升至 1.79%。指标10年期公债 跌17/32，收益率由1.92%升至2.00% 。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周下调通胀前景和经济成长预 估后，许多分析师将美联储开始升息的时间预估推迟至9月，公债收益率 下滑。 但在周三午后以及周四公债市场遭抛售后，收益率仍低于美联储会议 前的水准。 CIBC美国公债交易部门主管Tom Tucci表示，他预计美联储会在首次 升息后暂停，以判断市场反应。 “问题是是否市场会允许他们这么做？他们认为就业市场给力他们一 些空间，但通胀则不然，他们因此纠结了有一阵了，”Tucci称。 尽管就业状况改善，但通胀仍持低。过去几周经济数据转弱也令市场 更担心经济成长可能放缓。 周五将公布的第四季美国国内生产总值(GDP)数据将备受关注，但那 不会提供首季成长信息。 市场下一焦点将是下周的3月就业报告。 -----------------------1835 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-24/32 (-01/32) 0.622 五年期公债 99-18/32 (-08/32) 1.469 10年期公债 100-01/32 (-22/32) 1.996 30年期公债 98-11/32 (-1-21/32) 2.581(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)