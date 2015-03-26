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债券 | 2015年 3月 27日 星期五 03:10 BJT

美国债市：七年期公债标售需求疲弱推高公债收益率

* 七年期公债标售需求低迷，公债收益率上升
    * 10年期公债收益率升穿2%，为3月18日来最高
    * 市场焦点转向下周就业报告

    路透纽约3月26日 - 美国公债价格周四下滑，指标10年期公债收益率
升穿2%，此前美国财政部标售的290亿美元七年期公债需求平平，昨日五
年期公债标售结果也是疲弱。
    
    七年期公债标售得标利率高于标售前市场水准，尽管之前交易商和投
资人为标售作准备，已打压了公债价格。此次标售的投标倍数为2009年5
月来最低。
    
    在过去一年七年期公债标售的需求多数不振，但五年期公债标售结果
也不佳则不常见。
    
    “过去11次标售中有10次都有类似的尾部(得标利率与标售前收益率
之差)...七年期公债标售基本上已经有一段时间不是那么顺利了，”Jeff
eries货币市场分析师Thomas Simons表示。
    
    七年期公债 尾盘跌11/32，收益率由周三尾盘的1.72%升至
1.79%。指标10年期公债 跌17/32，收益率由1.92%升至2.00%
。
    
    在美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周下调通胀前景和经济成长预
估后，许多分析师将美联储开始升息的时间预估推迟至9月，公债收益率
下滑。
    
    但在周三午后以及周四公债市场遭抛售后，收益率仍低于美联储会议
前的水准。
    
    CIBC美国公债交易部门主管Tom Tucci表示，他预计美联储会在首次
升息后暂停，以判断市场反应。
    
    “问题是是否市场会允许他们这么做？他们认为就业市场给力他们一
些空间，但通胀则不然，他们因此纠结了有一阵了，”Tucci称。
    
    尽管就业状况改善，但通胀仍持低。过去几周经济数据转弱也令市场
更担心经济成长可能放缓。
    
    周五将公布的第四季美国国内生产总值(GDP)数据将备受关注，但那
不会提供首季成长信息。
    
    市场下一焦点将是下周的3月就业报告。
    
     -----------------------1835 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-24/32   (-01/32)     0.622
    五年期公债      99-18/32   (-08/32)     1.469
    10年期公债     100-01/32  (-22/32)     1.996
    30年期公债     98-11/32 (-1-21/32)     2.581(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 母红)
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