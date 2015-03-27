美国债市：公债价格受月底买盘带动上扬，在美联储主席叶伦讲话后守住涨幅

* 月底需求令公债收益率下滑 * 叶伦讲话被视为是对升息略显强硬 * 美国第四季GDP数据未能上修，令人失望 路透纽约3月27日 - 美国公债价格周五上涨，收益率下滑，在美国联 邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话后守在日低附近，叶伦的讲话对 今年可能升息的态度略为强硬，且投资人在月底再平衡仓位买入公债。 投资人空头回补以及月底需求拖累公债收益率下滑，公债价格收复周 四因七年期公债标售需求平平造成的部分失地。 “下周二是月底，有大量指数延期，”法国农业信贷美国公债交易部 门主管Daniel Mulholland表示。 美国指标10年期公债 升9/32，收益率报1.96%，周四尾盘 报2.00%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，美联储正“认 真考虑”开始减弱宽松货币政策力度，可能有充分的理据在今年晚些时候 升息，但核心通胀或薪资增长下滑可能迫使美联储先按兵不动。 之后公债收益率一度小涨。 美国商务部周五公布：第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成 长2.2%(预估为成长2.4%)，前值为成长2.2%。 这令原本预计 会有上修的交易商感到失望，公债价格稍早已经上涨。 “真是令人失望，原本预计第四季GDP会被上修，但没有。不过最重 要的组成部分－个人消费被上修了，这在预期之中，”DRW Trading市场 策略师Lou Brien表示。 市场关注的下一重要数据将是3月就业报告。过去几个月就业增长强 劲，但一些分析师表示，就业增长步伐超过其他经济指标，这可能意味着 如果经济活动不加速，就业增长也会放缓。 -----------------------2027 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-26/32 (+ 2/32) 0.594 五年期公债 99-24/32 (+ 7/32) 1.430 10年期公债 100-13/32 (+16/32) 1.955 30年期公债 99-11/32 (+1-14/32) 2.531(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)