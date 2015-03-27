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债券 | 2015年 3月 28日 星期六 05:06 BJT

美国债市：公债价格受月底买盘带动上扬，在美联储主席叶伦讲话后守住涨幅

* 月底需求令公债收益率下滑
    * 叶伦讲话被视为是对升息略显强硬
    * 美国第四季GDP数据未能上修，令人失望

    路透纽约3月27日 - 美国公债价格周五上涨，收益率下滑，在美国联
邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话后守在日低附近，叶伦的讲话对
今年可能升息的态度略为强硬，且投资人在月底再平衡仓位买入公债。
    
    投资人空头回补以及月底需求拖累公债收益率下滑，公债价格收复周
四因七年期公债标售需求平平造成的部分失地。
    
    “下周二是月底，有大量指数延期，”法国农业信贷美国公债交易部
门主管Daniel Mulholland表示。
    
    美国指标10年期公债 升9/32，收益率报1.96%，周四尾盘
报2.00%。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，美联储正“认
真考虑”开始减弱宽松货币政策力度，可能有充分的理据在今年晚些时候
升息，但核心通胀或薪资增长下滑可能迫使美联储先按兵不动。 
之后公债收益率一度小涨。
    
    美国商务部周五公布：第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成
长2.2%(预估为成长2.4%)，前值为成长2.2%。 这令原本预计
会有上修的交易商感到失望，公债价格稍早已经上涨。
    
    “真是令人失望，原本预计第四季GDP会被上修，但没有。不过最重
要的组成部分－个人消费被上修了，这在预期之中，”DRW Trading市场
策略师Lou Brien表示。
    
    市场关注的下一重要数据将是3月就业报告。过去几个月就业增长强
劲，但一些分析师表示，就业增长步伐超过其他经济指标，这可能意味着
如果经济活动不加速，就业增长也会放缓。
    
     -----------------------2027 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-26/32    (+ 2/32)    0.594
    五年期公债      99-24/32    (+ 7/32)    1.430
    10年期公债     100-13/32    (+16/32)    1.955
    30年期公债     99-11/32  (+1-14/32)    2.531(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 母红)
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