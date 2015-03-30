美国债市：短期公债价格变动不大，股市上扬令长债回吐上周部分升幅

标题新闻：希腊2月失业率从1月的23.3%降至23.2%，但仍为欧元区平均水平的两倍以上
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* 较长期公债价格下滑
* 中国暗示将刺激经济
* 美国、欧洲和亚洲股市上扬
* 较短期公债价格变动不大
路透纽约3月30日 - 美国公债价格周一大多变动不大，较长期公债回吐上周部分升幅，因有迹象显示中国将进一步提振经济，带动股市上扬。
美股跳升逾1%，指标10年期公债收益率 保持在远低于上周触及的2%水准下方，尾盘报1.96%，价格下滑4/32。
根据汤森路透数据，30年期长债 跌20/32，收益率报2.55%。
中国股市沪综指周一放量收升2.6%，创逾七年收盘新高和两个多月最大单日涨幅。分析师指出，在中国周末宣布“一带一路”框架方案后，今日沪深两市基建港口建材等相关概念大幅上涨，而午后有关央行或会放松二套房贷的传言，给炽热的股市再添一把柴，大盘节节攀高。
美股则从一波生物科技企业的购并交易中获得提振，欧股周一也收高。
分析师表示，中国“一带一路”框架方案单单今年的投资规模就将达到3,000-4,000亿元人民币。
中国人民银行行长周小川的讲话也助燃了市场对中国进一步放宽货币政策的预期。
“冒险意愿有所抬头，”R.W. Pressprich & Co.美国公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示。
较短期公债涨跌互现，但波动幅度不大，因共同基金和机构投资人在今年首季季末以及周五美国公布就业报告前调整资产组合。
“通常来说，股市涨这么多，公债收益率攀升的幅度应该比今天多许多，”Wells Fargo Investment Institute全球固定收益部门联席主管Brian Rehling称，“这显示有持续的需求，不仅仅是对美国公债，而是整体债券。”
美国商务部公布，2月消费者支出增加0.1%，1月为下滑0.2%，分析师预估为增加0.2%。数据公布后公债价格一度上涨。
“消费者支出略逊预期，这对美国公债有一些支撑作用，”Milstein称。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
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（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险
路透米兰5月11日 - 意大利资产规模最大的银行--裕信银行(UniCredit)周四公布，新执行长Jean Pierre Mustier的领导带动该行出现转机，第一季净利跳增至9.07亿欧元(9.86亿美元)，超出预期。