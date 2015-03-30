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债券 | 2015年 3月 31日 星期二 03:29 BJT

美国债市：短期公债价格变动不大，股市上扬令长债回吐上周部分升幅

* 较长期公债价格下滑

* 中国暗示将刺激经济

* 美国、欧洲和亚洲股市上扬

* 较短期公债价格变动不大

路透纽约3月30日 - 美国公债价格周一大多变动不大，较长期公债回吐上周部分升幅，因有迹象显示中国将进一步提振经济，带动股市上扬。

美股跳升逾1%，指标10年期公债收益率 保持在远低于上周触及的2%水准下方，尾盘报1.96%，价格下滑4/32。

根据汤森路透数据，30年期长债 跌20/32，收益率报2.55%。

中国股市沪综指周一放量收升2.6%，创逾七年收盘新高和两个多月最大单日涨幅。分析师指出，在中国周末宣布“一带一路”框架方案后，今日沪深两市基建港口建材等相关概念大幅上涨，而午后有关央行或会放松二套房贷的传言，给炽热的股市再添一把柴，大盘节节攀高。

美股则从一波生物科技企业的购并交易中获得提振，欧股周一也收高。

分析师表示，中国“一带一路”框架方案单单今年的投资规模就将达到3,000-4,000亿元人民币。

中国人民银行行长周小川的讲话也助燃了市场对中国进一步放宽货币政策的预期。

“冒险意愿有所抬头，”R.W. Pressprich & Co.美国公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示。

较短期公债涨跌互现，但波动幅度不大，因共同基金和机构投资人在今年首季季末以及周五美国公布就业报告前调整资产组合。

“通常来说，股市涨这么多，公债收益率攀升的幅度应该比今天多许多，”Wells Fargo Investment Institute全球固定收益部门联席主管Brian Rehling称，“这显示有持续的需求，不仅仅是对美国公债，而是整体债券。”

美国商务部公布，2月消费者支出增加0.1%，1月为下滑0.2%，分析师预估为增加0.2%。数据公布后公债价格一度上涨。

“消费者支出略逊预期，这对美国公债有一些支撑作用，”Milstein称。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
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