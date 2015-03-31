美国债市：公债价格上扬，受助于机构季度末买盘

* 长债涨幅最大

* 公债有望连涨第五个季度

路透纽约3月31日 - 美国公债价格周二上扬，受助于在季度末粉饰账面的机构投资者买盘。季度末公债价格通常会上涨。

多数年期的公债价格上涨，长债涨幅最大，公债市场有望录得第五个季度连涨。

根据汤森路透数据，指标10年期公债价格 上扬8/32，收益率报1.9353%。

利率策略师称，今日的买家包括将资产组合所持头寸与相关指数和其他基准看齐的机构投资者，以及需要达到从今年开始实施的更高流动性比率的美国的银行。

“市场还有少量的避险买盘，”Janney Montgomery Scott的首席固定收益策略师Guy LeBas表示。

在欧洲，对希腊财务状况的不安使欧元可能录得面世以来最大季度跌幅，因区内各国央行购买公债以压低利率，改善企业融资状况。

世界大国与伊朗能否达成核协议的不确定性也引发部分公债买盘，Calvert Investments的资产组合经理Vishal Khanduja表示。

美国股市周二走低。

30年期公债价格 尾盘上扬8/32，收益率报2.5389%。五年期公债 价格升6/32，收益率报1.3815%。

美国公债利率远高于全球其他国家的公债，美国公债价格首季有望连涨第五季，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)接近自2006年以来首次升息。

根据美银美林的美国公债指数 ，美国公债市场首季连涨第五季。截至周一，该指数的首季总体回报率为1.587%。

“我们仍处于联储立场偏温和的环境中，”瑞银的策略师Boris Rjavinski表示，“在看到联储立场明显改变前，投资者安心持有公债并不令人意外。”

标普/Case-Shiller公布的数据显示，美国1月20个大都会地区房价指数较上年同期增长4.6%，高于路透调查分析师预期的增长4.5%，亦高于12月下修后4.4%的增幅。 数据公布后，公债价格缩减涨幅。(完)

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