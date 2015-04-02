美国债市：公债价格下滑，因美国初请失业金人数意外减少

* 指标10年期公债收益率从两个月低点反弹

* 长债收益率升穿2.5%

* 交易商静待周五美国公布就业报告

路透纽约4月2日 - 美国公债价格周四下滑，指标10年期公债收益率从两个月低点反弹，因又有迹象显示美国就业市场继续成长。

在通常会影响市场的美国月度就业报告周五公布前市场交投清淡，根据汤森路透数据，10年期公债 价格跌10/32，收益率报1.9039%。

30年期长债 跌30/32，收益率报2.5186%。周三民间就业服务机构ADP Employer Services公布美国3月民间就业人数增加18.9万人，低于分析师预期的增加22.5万人 ，之后30年期公债大涨。

较短期公债价格多数小跌。

因投资人对美国经济成长的担忧挥之不去，且预计美联储可能推迟升息，公债收益率一路下滑，10年期公债收益率在海外市场触及1.831%的近两个月低点。

周四美国劳工部公布，上周初请失业金人数意外减少2万人，经季节调整后为26.8万人，分析师预期初请失业金人数为28.5万人。

在初请失业金数据发布前，美国公债价格上涨。通常和债市走势相反的美股结束两日连跌，尾盘走强。美国公债市场已经连升五个季度。

“初请失业金数据令市场措手不及，因近期该数据多数呈现疲弱，”Federated Investors策略师兼投资组合经理人Donald Ellenberger表示，“多数投资人预计就业数据会疲弱，而初请失业金数据令他们怀疑这一预期。”

路透访查的分析师预计，上月美国非农就业岗位增加24.5万，2月为大增29.5万，失业率预计持平在5.5%。

“风险偏向数据疲弱，”道明证券副首席分析师Millan Mulraine表示，“可以肯定的是，我们认为就业增长跌穿20万大关的风险很低。”

美国就业市场状况是美联储货币政策制定者关注的焦点，他们在考虑何时自2006年来首次升息。