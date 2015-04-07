美国债市：长期公债价格上扬，关注本周的新债供应

* 美国三年期公债标售吸引良好需求

* 柯薛拉柯塔认为联储在升息问题上应有耐心

* 关注本周将进行的标售

路透纽约4月7日 - 美国长期公债价格周二上扬，因在上周美国公布疲弱的就业数据后，投资者在通常成交较为清淡的一周盘整头寸。

美国30年期公债价格急升。分析师称，投资者增加所谓“使收益率曲线趋缓的交易”，因预期短期利率将在某一时点上升，但不会很快发生，因通胀压力仍然较低。

“上周五就业报告发布后，公债价格大涨，变得有些过高，今日仍在回调，”Action Economics全球固定收益部董事总经理Kim Rupert表示。

“其他美国数据并不像非农就业报告那么疲弱。”

美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔认为，联储应该等到明年下半年再开始升息，然后逐步升息，使利率在2017年底升至2%。

公债市场对他的讲话反应冷淡。“目前市场已经能很好地理解美联储的政策走向，他们将根据数据来决定是否升息，”野村证券国际的美国利率策略部主管George Goncalves表示。

尾盘，美国10年期公债价格 上扬5/32，收益率报1.883%，周一为1.900%。美国五年期公债价格 跌2/32，收益率报1.321%。

美国30年期公债价格 上扬1个大点，收益率报2.517%，周一尾盘为2.553%。

美国财政部周二标售三年期公债，需求不错，得标利率低于预期。

投标总规模为781亿美元，投标倍数为3.25，不过低于上月标售时的3.33，和3.30的均值。

反应外国央行需求的间接投标仍然良好，得标率为49.4%。低于上月标售时的51.4%，但高于37.2%的均值。周三，市场将准备迎接更多供应，当天财政部将标售210亿美元10年期公债。周四将标售130亿美元30年期公债。

CRT Capital称，总体而言，公债今日表现一般，总成交量为10日移动均值的96%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (-01/32) 0.520

五年期公债 100-08/32 (-03/32) 1.321

10年期公债 101-02/32 (+06/32) 1.883

30年期公债 99-20/32 (+32/32) 2.518(完)

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