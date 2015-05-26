美国债市：长期公债收益率走低，因联储在年内升息的预期提振美元

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
* 30年期公债收益率录得5月15日以来最大单日跌幅
* 美元大幅走强，近期公债收益率攀升吸引买盘
* 短期公债收益率在触及两周高位后企稳
* 两年期公债标售获稳健需求
路透纽约5月26日 - 美国长期公债收益率周二走低，有望录得逾一周最大单日跌幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年内升息的预期提振美元走强。
美国30年期公债收益率较上周五下跌约11个基点，至2.89%，因美元指数 上扬逾1%。
公债市场周一因假休市。
“由于美元走强，持有美元资产看似更具吸引力，”RBS证券公债策略师Edward Acton表示。
近几周收益率攀升，在5月12日触及11月以来最高3.13%后，对投资者而言公债也变得更有吸引力。
收益率曲线趋平，两年和三年短期公债收益率企稳，稍早触及两周高位，相反，10年和30年期公债收益率回落。
长期公债还因新公司债供应减少而得益，上周大规模公司债发行打压公债价格，推动收益率攀升，加拿大丰业银行驻纽约的公债交易部主管Charles Comiskey表示。
美联储将在年内升息的预期限制对短期公债的买盘，短期公债对联储升息更为敏感。美国两年期公债 尾盘小涨，收益率从上周五的0.63%，降至0.61%。
美国4月耐久财订单数据支持了美联储将在今年晚些时候升息的预期，数据公布之初短期公债收益率上扬。不过，收益率稍后从高位回落，因预期升息将逐步展开。
“美联储还将关注全球成长状况，以决定将以多缓慢的步伐升息，”RBS的Acton说。他表示，欧洲成长仍然是不温不火，且中国成长可能放缓。
美国财政部今日标售260亿美元两年期公债获稳健需求，本周稍后还将进行两次中短期公债标售。
美国30年期公债价格 尾盘上扬2-4/32。指标10年期公债价格 尾盘升26/32，收益率报2.14%，低于上周五的2.23%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-25/32 (+01/32) 0.614
五年期公债 99-10/32 (+09/32) 1.522
10年期公债 99-29/32 (+27/32) 2.135
30年期公债 102-05/32(+2-05/32) 2.892(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)
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