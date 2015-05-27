美国债市：长期公债收益率走低，因月底买盘和担心希腊债务危机

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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* 月底投资组合重新调整扶助30年期公债价格
* 希腊担忧支撑公债价格
* 财政部标售350亿美元五年期公债获稳健需求
路透纽约5月27日 - 美国长期公债收益率周三小幅走低，因月底买盘和对希腊的忧虑挥之不去。短期公债收益率基本持稳，因对希腊的担忧被新债供应所抵消。
30年期公债收益率 连跌第二日，触及两周半最低2.87%。对长债的需求部分受月底前投资者买入公债，重新调整投资组合驱动。
分析师称，本周公司债供应减少也扶助提振30年期公债价格。
“长期公债价格部分企稳，受助于月底买盘和投资级公司债供应减少，”Cantor Fitzgerald的公债策略师Justin Lederer表示。
对希腊的担忧也刺激对避险公债的部分需求。尽管希腊政府官员周三称，该国已开始与债权人起草技术层面的协议，其中将不包括进一步削减薪资和养老金， 但德国财长朔伊布勒称，与希腊的债务磋商进展不大。
朔伊布勒的讲话使交易商“再度认清了现实，”法国兴业银行驻纽约的公债交易员Sean Murphy表示，“希腊形势还有很多的不确定性，”他补充说。
希腊必须偿还一笔在6月5日到期的3亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款，6月该国共计将有四笔贷款到期，总额为16亿欧元。
短期公债收益率基本持稳，因对希腊的担忧促使部分投资者买入30年期以下的公债，但新债供应限制了需求。投资者通常在新债发行前卖出投资组合中的部分公债，为新债供应预留空间。
美国财政部周三标售350亿美元五年期公债，获稳健需求，得标利率为1.560%，高于4月进行的前一次标售的1.380%，且为去年12月以来最高。
交易商静待周四公布的初请失业金人口数据，以及周五出炉的美国首季GDP修正值。
指标10年期公债价格 尾盘基本持稳，收益率报2.13%，周二尾盘为2.14%。美国五年期公债价格 回落1/32，收益率从周二尾盘的1.52%升至1.53%。
-----------------------2003 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
五年期公债 99-09/32 (-01/32) 1.529
10年期公债 99-30/32 (+01/32) 2.132
30年期公债 102-16/32 (+10/32) 2.875(完)
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“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。