美国债市：长债收益率小涨，因获利了结及公司债供应

* 机构月底买盘后，交易商获利了结
* 公司债供应带动30年期长债收益率上升
* 七年期公债标售需求稳健，压低短债收益率
路透纽约5月28日 - 美国长期公债收益率周四小涨，因遭遇获利了结和新公司债供应，而在七年期公债标售获得稳健需求，显示市场对美联储升息的最终步幅并不担心后，短债收益率下滑。
美国30年期公债收益率小涨至日高2.9%。盘中稍早，该收益率触及近三周最低的2.86%。过去两日，30年期长债收益率下滑，部分因机构投资人买入长债，在月底前再度调整投资组合。
分析师表示，原本因预期会有机构买盘而买入长债的交易商获利了结，周二和周三长债收益率下挫了约12个基点。
时代华纳 宣布拟发售2025年到期的高级债以及2045年到期的高级信用债券。分析师称，该消息也令30年期公债承压。
“购并相关的长期公司债供应令公债需求减少了不少，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas称。
分析师表示，美国财政部标售290亿美元七年期公债需求强劲，显示投资人预计美联储会以更渐进的步幅升息，部分是鉴于美国以外的经济疲弱。短债对美联储升息时机的预期最为敏感。
在七年期公债标售后，两年期至七年期公债收益率触及日低。
“部分市场人士可能会说：‘即便美联储现在就开始升息，他们也将不得不进行的非常缓慢，因世界其他地区还有诸多问题。’”美银美林美国利率策略部门主管Priya Misra谈及美联储升息可能的步幅时称。
数据显示，上周美国初请失业金人数意外增加7,000，经季节调整为28.2万，这也在盘中稍早扶助压低短债收益率。
美国30年期公债 价格跌9/32，收益率报2.89%，周三尾盘报2.88%。
美国五年期公债价格 升4/32，收益率从周三尾盘的1.54%跌至1.51%。指标10年期公债价格 尾盘基本持稳，收益率报2.14%，同周三尾盘水准相若。
-----------------------1923 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-32/32 (+02/32) 0.629
五年期公债 99-30/32 (+04/32) 1.511
10年期公债 99-29/32 (-01/32) 2.137
30年期公债 102-05/32 (-12/32) 2.893(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
(编译 李军; 审校 利棣儿)