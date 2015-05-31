重温稿-美国债市：公债收益率触及数周低点，因美国GDP数据及月底买盘影响

* 美国首季GDP环比年率萎缩0.7%

* 月底买盘支撑公债价格

* 30年期和10年期公债收益率触及逾三周低点

路透纽约5月29日 - 美国公债收益率周五下滑，指标和长债收益率触及逾三周低点，因数据显示美国经济首季出现萎缩，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)要推迟升息的观点。

美国经济首季萎缩，受累于多年难遇的暴雪、美元急升以及西海岸港口运输活动受扰等因素，但目前经济活动已经有所反弹。美国政府周五将首季国内生产总值(GDP)年率估值下修至萎缩0.7%，略胜分析师预估的萎缩0.8%，上月公布的初估值为成长0.2%。

数据支撑了对美联储可能在近10年首次升息前不得不要考虑美国经济疲弱迹象的预期。

美联储升息预计会对公债价格不利。除了GDP整体数据外，分析师表示，诸如核心个人消费支出(PCE)物价指数增幅小跌至0.8%等细节也刺激对美国公债的需求。

“PCE核心物价指数提醒投资人通胀仍颇为疲弱，这带动了对公债的买盘，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示。他指出，通胀再现疲态会令美联储推迟升息。

美国30年期公债收益率触及三周半最低的2.84%。长债得益于机构投资人月底投资组合再调整的买盘。

“鉴于债市缺乏流动性，即便少量的仓位调整也会带动公债出现这样的小涨，”PAAMCO投资组合经理人Sam Diedrich称。

30年期长债收益率势将录得自3月中来最大周度跌幅，约12个基点，而指标10年期公债收益率势将创4月3日止该周来最大周度跌幅，下挫近11个基点。

指标10年期公债收益率周五也触及三周半最低的2.09%。对美国升息预期最为敏感的两年期公债 收益率触及一周低点0.6050%。

不过，指标和30年期公债收益率仍有望连升第二个月。

尾盘，公债价格变动不大。30年期公债 升4/32，收益率由周四尾盘的2.89%降至2.88%。10年期公债 升2/32，收益率由2.13%降至2.12%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+01/32) 0.609

五年期公债 100-02/32 (+03/32) 1.487

10年期公债 100-01/32 (+03/32) 2.121

30年期公债 102-14/32 (+05/32) 2.878(完)

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