美国债市：公债收益率攀升至一周高位，因美国数据强劲

* ISM制造业和建筑开支上升，提振公债收益率
* 获利了结也令公债价格承压
路透纽约6月1日 - 美国公债收益率周一上升至一周高位，此前数据显示美国5月制造业活动反弹，建筑支出改善，暗示全球最大经济体在首季表现疲弱后复苏的路途更加平坦。
同收益率走势相反的公债价格还受到获利了结以及出脱月底需求的打压，投资人为本周一系列经济数据作准备，这可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时可能升息提供进一步线索。
美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，5月全国制造业活动指数为52.8，高于4月和3月的51.5。路透调查的分析师此前预估5月制造业指数为52.0。指数高于50意味着制造业扩张。这是制造业指数连续第30个月处于或高于50。
美国商务部还公布，美国4月建筑支出上升2.2%，年率为1.006万亿美元，为2008年11月以来最高水平，百分比涨幅为2012年5月以来最大。
“今日公布的数据可能比市场预期的要强一些，这导致了债市遭抛售，”Williams Capital固定收益销售和交易部门主管David Coard称，“这些报告可能令市场对周五美国就业报告的预期值上升。”
根据路透调查，分析师预计5月非农就业岗位增幅为22.5万。
不过分析师表示，周一的数据并未改变市场对美联储可能在9月升息的预期。
“如果要比9月更早升息，可能就要本周五的就业出现难以置信的增幅，”Coard称。
尾盘，美国30年期公债 重挫逾两大点，收益率报2.948%，上周五报2.885%，盘中该收益率触及5月26日来最高的2.959%。
10年期公债 跌26/32，收益率由上周五尾盘的2.123%升至2.188%，周一日高为2.199%，为一周首见。
波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一称他希望能尽早开始升息，但指出中国经济放缓以及欧洲情势带来风险，且美国经济成长还不算足够强劲。罗森格伦今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。
美国公债市场对罗森格伦的讲话没有什么反应。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 (-03/32) 0.649
五年期公债 99-25/32 (-12/32) 1.549
10年期公债 99-15/32 (-26/32) 2.186
30年期公债 101-03/32(-1-31/32) 2.945(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)