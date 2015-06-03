美国债市：10年期公债收益率触及七个月高位，跟随德债走势

* 10年期公债收益率触及2.3880%，为11月初来最高

* 美国经济以“温和”至“适度”步伐成长－美联储褐皮书

* ADP公布美国5月就业岗位增加，扶助公债收益率

* 欧洲央行上调通胀预估，提振德债和美债收益率

* 5月ISM服务业指数下滑，但影响有限

路透纽约6月3日 - 美国10年期公债收益率周三触及七个月高位，受强劲的美国5月民间就业报告以及在欧洲央行上调今年通胀预估后德债收益率上涨提振。

10年期德债收益率 跳升至0.89%，为去年10月底来最高。

“我认为美债下跌主要是因为欧洲公债价格跌势引领，”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示。

欧洲央行总裁德拉吉周三重申央行实施量化宽松政策的决心，但市场更为关注的是欧洲央行上调了今年通胀预估。

欧洲央行维持利率在0.05%的纪录低点不变，并上调今年通胀预估至0.3%，之前预估为零，称其规模逾万亿欧元的资产购买计划正在奏效，但必须贯彻实施。

“总而言之，欧洲央行的量化宽松政控制了通缩风险，但对目前刺激措施是否能解决中期稳定性下滑风险仍持谨慎态度。”G+ Economics首席分析师兼董事Lena Komileva称。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业人数增加20.1万人，创1月以来最大增幅；4月修正后为增长16.5万，是2014年1月以来最小增幅。

就业数据扶助推高公债收益率。

午后，指标10年期公债 跌29/32，收益率报2.369%，盘中一度触及七个月高位2.3880%，价格一度下挫一大点。

30年期长债 尾盘跌1-23/32，收益率报3.110%，盘中追平三周高位3.1280%。

金融数据公司Markit公布，5月美国服务业采购经理人指数(PMI)终值降至56.2，为1月以来最低，且低于初值56.4和4月终值57.4。美国供应管理协会(ISM)公布，美国5月服务业指数从4月的57.8下降至55.7，为去年4月以来最低。 服务业数据对美国公债的影响有限。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，4月初至5月底，美国经济活动扩张，且预计经济将在石油和天然气投资持续减少的大背景下继续以“温和”至“适度”的步伐增长。

-----------------------1911 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.677

五年期公债 99-04/32 (-12/32) 1.687

10年期公债 97-27/32 (-29/32) 2.370

30年期公债 97-28/32 (-1-23/32) 3.110(完)

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