美国债市：长期公债收益率从八个月高位回落，跟随德债走势

* 美国上周初请失业金人口减少，但对债市的影响短暂

* 美国公债仍跟随德债走势

路透纽约6月4日 - 美国长期公债收益率周四从八个月高位回落，跟随德债收益率跌势，市场人士称，今日公债价格上涨受技术性因素驱动。

强于预期的美国初请失业金人口数据一度推高公债收益率。总的来看，部分分析师认为，近期公债市场的抛售可能有些过度。

“市场有些超卖，”U.S. Bank Wealth Management的高级固定收益策略师Dan Heckman表示，“收益率在非常短的时间内以过快的速度攀升。”

他还指出，对希腊能否达成债务协议的担忧可能也是促使投资者寻求避险的因素之一。

希腊推迟偿还周五到期的国际货币基金组织(IMF)贷款，且德国总理梅克尔称，与希腊的磋商距离达成协议仍很遥远。

德债收益率在之前数日上涨后回落，这也重压美国公债收益率。指标德债收益率 报0.830%，低于周三的0.878%。 今日稍早，德债收益率一度攀升至近1.0%，为9月以来最高。

德债之前遭抛售，因市场认为欧洲央行可能通过其量化宽松政策来规避通缩的威胁。周三，欧洲央行将今年欧元区通胀预期从0%上调至0.3%。

分析师称，美国公债将继续跟随德债走势，直至美联储最终升息。

“你告诉我德债将何去何从，我就能告诉你美债未来的走向，”野村证券驻纽约的美国利率策略部主管George Goncalves表示。

今日尾盘，美国30年期公债 尾盘上扬逾一大点，收益率报3.040%，周三尾盘报3.104%。30年期公债收益率稍早触及去年10月来最高3.159%。

美国10年期公债 价格上扬15/32，收益率报2.312%，周三尾盘报2.368%。10年期公债收益率稍早触及八个月高位2.425%。

美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数降至27.6万人，预估为27.9万人。

交易商现静待周五公布的美国5月非农就业报告。一项路透调查显示，分析师预计5月非农就业岗位增加22.5万个，失业率为5.4%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+01/32) 0.665

五年期公债 99-10/32 (+06/32) 1.646

10年期公债 98-11/32 (+15/32) 2.312

30年期公债 99-07/32 (+1-09/32) 3.041(完)

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