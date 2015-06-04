美国债市：长期公债收益率从八个月高位回落，跟随德债走势

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
* 美国上周初请失业金人口减少，但对债市的影响短暂
* 美国公债仍跟随德债走势
路透纽约6月4日 - 美国长期公债收益率周四从八个月高位回落，跟随德债收益率跌势，市场人士称，今日公债价格上涨受技术性因素驱动。
强于预期的美国初请失业金人口数据一度推高公债收益率。总的来看，部分分析师认为，近期公债市场的抛售可能有些过度。
“市场有些超卖，”U.S. Bank Wealth Management的高级固定收益策略师Dan Heckman表示，“收益率在非常短的时间内以过快的速度攀升。”
他还指出，对希腊能否达成债务协议的担忧可能也是促使投资者寻求避险的因素之一。
希腊推迟偿还周五到期的国际货币基金组织(IMF)贷款，且德国总理梅克尔称，与希腊的磋商距离达成协议仍很遥远。
德债收益率在之前数日上涨后回落，这也重压美国公债收益率。指标德债收益率 报0.830%，低于周三的0.878%。 今日稍早，德债收益率一度攀升至近1.0%，为9月以来最高。
德债之前遭抛售，因市场认为欧洲央行可能通过其量化宽松政策来规避通缩的威胁。周三，欧洲央行将今年欧元区通胀预期从0%上调至0.3%。
分析师称，美国公债将继续跟随德债走势，直至美联储最终升息。
“你告诉我德债将何去何从，我就能告诉你美债未来的走向，”野村证券驻纽约的美国利率策略部主管George Goncalves表示。
今日尾盘，美国30年期公债 尾盘上扬逾一大点，收益率报3.040%，周三尾盘报3.104%。30年期公债收益率稍早触及去年10月来最高3.159%。
美国10年期公债 价格上扬15/32，收益率报2.312%，周三尾盘报2.368%。10年期公债收益率稍早触及八个月高位2.425%。
美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数降至27.6万人，预估为27.9万人。
交易商现静待周五公布的美国5月非农就业报告。一项路透调查显示，分析师预计5月非农就业岗位增加22.5万个，失业率为5.4%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-30/32 (+01/32) 0.665
五年期公债 99-10/32 (+06/32) 1.646
10年期公债 98-11/32 (+15/32) 2.312
30年期公债 99-07/32 (+1-09/32) 3.041(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
* 公债收益率从两周半高位下滑 * 特朗普就职演说高举民粹主义大旗 * 下周美国财政部将发售880亿美元中短期公债 路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就 职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。 特朗普在就职演说中承诺，将遵循“美国优先”的政策。 “当特朗普反建制的呼声高一些，公债收益率就会低一些。”BMO Capital Markets利 率策略师Aaron Kohli表示。 “在某种程度上，市场认为特朗普上任后有特许能帮助更多立法通过的蜜月期很短，风 险是如果他将更多精力投入民粹主义的话题，市场将更难相信会有财政政策、刺激措施、基 建项目等其他议案也能获得通过。”Kohli称。 投资人已经押注特朗普将增加基建投资来带动经济成长。 美国新政府开支可能也要靠新的公债供应来注资，这可能进一步拖累公债表现，推高公 债收益率。 “客户相信本届政府将会增加公债供应，”Seaport Glo
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