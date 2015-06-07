重温稿-美国债市：指标公债收益率创两年来最大周度升幅

* 美国5月非农就业岗位增加28万

* 就业报告提升9月升息的几率

路透纽约6月5日 - 美国指标公债收益率本周创两年来最大周度升幅，周五公布的数据显示，上月美国非农就业岗位增幅大于预期，提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在9月升息的前景。

周五公债收益率全线跳升，特别是短债收益率。两年期公债收益率触及逾四年高位，五年期公债收益率触及六个月高位。

因此，长短期公债收益率差，特别是两年期/10年期公债收益率差在就业报告公布后扩阔至168个基点。这符合收益率曲线趋陡的整体趋势，显示市场人士在消化升息预期。

美国劳工部公布，5月非农就业岗位增加28万，增幅为12月来最大，更重要的是，薪资同比增幅小涨至2.3%。

“我们预计美联储在6月会按兵不动，但肯定的是他们在9月有所作为的可能性增加了，”Wilmington Trust固定收益投资组合经理人Wilmer Stith称。

“最近，收益率曲线一直在趋陡，10年期公债收益率升势要比两年期公债收益率快得多。未来几日，收益率的变动幅度将更为接近，短债要对美联储在9月有所作为的可能性增加作出反应。”

尾盘，美国30年期公债 跌逾一大点，收益率由周四尾盘的3.044%升至3.109%。

10年期公债 跌27/32，收益率由2.310%升至2.402%。10年期公债收益率稍早一度触及八个月高位2.442%，也创下2013年6月来最大周度升幅。

两年期公债 跌3/32，收益率报0.720%，盘中触及逾四年最高的0.752%，本周两年期公债收益率升幅为三个月来最大。

下周，分析师表示，公司债供应可能特别强劲，会进一步打压公债价格。

-----------------------1943 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-04/32) 0.717

五年期公债 98-28/32 (-15/32) 1.740

10年期公债 97-18/32 (-27/32) 2.402

30年期公债 97-32/32 (-1-12/32) 3.104(完)

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