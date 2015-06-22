美国债市：公债价格重挫，因美国数据强劲及对希腊达成协议寄予厚望

* 欧元区官员欢迎希腊做出让步
* 美国成屋销售触及五年半最高
* 交易商静待本周900亿美元新债进场
路透纽约6月22日 - 美国公债价格周一重挫，因对希腊能在最后一刻达成协议寄予厚望，且美国公布的楼市数据强于预期，巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在9月升息的预期。
在欧元区，希腊做出让步，提交了新改革建议，欧元区财长谨慎欢迎，这为未来几天达成协议避免出现违约可能打下了基础。
“市场将欧盟官员的讲话解读为暗示可能能够达成协议，”Action Economics董事总经理Kim Rupert表示。
美国公债收益率也跟随德国10年期公债 收益率的走势，后者盘中触及逾一周最高的0.895%。
分析师表示，由于对希腊能达成协议的乐观情绪令欧美避险公债需求降低，美债和德债均走软，而希腊债务问题短期内得到解决也给了美联储更多尽快升息的空间。
在全美不动产协会(NAR)周一公布，美国5月成屋销售按月增长5.1%，年率为535万户，为2009年11月以来最高后，美债跌势加速。 这是楼市和总体经济活动在第二季累积动能的最新迹象.
Raymond James市场策略师Ellis Phifer表示，楼市对联储而言也是至关重要的一部分，任何改善的消息都会增加美联储在9月升息的可能性。
交易商还在等待本周900亿美元的新债供应，分析师称这可能令美国公债价格卖压加重，因在标售前投资人要为新债预留空间。本周首批标售将是周二的260亿美元两年期公债。
30年期公债 跌1-27/32，收益率由上周五尾盘的3.06%升至3.15%。
指标10年期公债 大跌26/32，收益率由周五尾盘的2.27%升至2.36%。
三年期公债 跌5/32，收益率则由1%升至1.04%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-30/32 (-02/32) 0.658
五年期公债 99-08/32 (-12/32) 1.659
10年期公债 97-29/32 (-27/32) 2.363
30年期公债 97-02/32 (-1-27/32) 3.152(完)
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(编译 李军; 审校 母红)