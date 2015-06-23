美国债市：公债价格走低，因希腊债务危机有望化解和联储官员的讲话

* 对希腊与债权人达成协议的乐观情绪犹存

* 联储理事鲍威尔称可能从9月开始升息

* 30年和10年期公债收益率触及一周半高位

路透纽约6月23日 - 美国公债价格周二连跌第二日，因市场仍对希腊与债权人达成协议抱存希望，另外美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话支持联储可能在9月升息的观点。

对希腊将在最后一刻与债权人达成协议的乐观情绪连续第二日削弱对美国公债的避险需求。法国财长萨潘周二表示，希腊和债权人可能在本周末前达成“全面持久的”协议。

“看似希腊的危机可能得以解决，”Williams Capital的销售和交易部主管David Coard表示。

美联储理事鲍威尔称，美国经济有可能在今年下半年走强，能为9月进行首次升息，而后在12月进行第二次升息做好准备。 升息预计将损及公债价格。

“鲍威尔的讲话提醒所有人，美联储仍有意在年内升息，”D.A. Davidson的首席固定收益策略师Sharon Stark表示。

美国10年和30年期公债收益率盘中升至一周半高位2.43%和3.22%。德国10年期公债收益率 今日触及逾一周最高0.92%。

美国商务部周二公布，5月新屋销售年率为54.6万户，预估为52.5万户，4月修正后为53.4万户，前值为51.7万户。 分析师称，数据进一步打压公债价格。

财政部今日标售260亿美元两年期公债，本周将累计发售900亿美元的新债。分析师称，需求喜忧参半。衡量总体需求状况的投标倍数为3.28，之前一次两年期公债标售的投标倍数为3.40。

美国30年期公债价格 尾盘跌24/32，收益率报3.2%，周一尾盘为3.16%。10年期公债价格 尾盘跌12/32，收益率从周一尾盘的2.36%升至2.41%。

两年期公债价格 尾盘回落1/32，收益率报0.68%，周一尾盘报0.66%。

-----------------------1921 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.678

五年期公债 99-03/32 (-06/32) 1.692

10年期公债 97-17/32 (-13/32) 2.407

30年期公债 96-08/32 (-24/32) 3.196(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价