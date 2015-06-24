美国债市：公债价格反弹，因希腊债务谈判缺乏进展

* 债权人要求希腊修改改革建议

* 五年期公债标售需求为三个月最低

* 交易商未受美国首季GDP终值数据影响

路透纽约6月24日 - 美国公债价格周三从两日连跌中反弹，此前希腊同国际债权人债务磋商的最后阶段再度触礁，压制达成协议的乐观情绪，带动了对避险美债的需求。

国际债权人周三要求对希腊总理齐普拉斯提出的税收和改革建议作政治敏感的修改，令旨在为下周释出金援避免出现债务违约的磋商带来新的不确定性。官员表示，谈判没有突破。

“还是这种感觉：到了欧洲的晚上，谈判仍没有进展，”嘉信理财固定收益策略师Kathy Jones表示。

指标10年期公债和30年期公债收益率从各自的周二所创的一周半高位2.43%和3.22%回落。分析师表示，投资人仍对希腊能达成债务协议抱持希望，这限制了价格的升幅。

美国财政部数据显示，周三标售的350亿美元五年期公债，整体需求为三个月最低，得标利率为1.710%，为12月来最高。这是本周900亿美元新债供应的第二笔。

“鉴于美联储升息会有多快仍不确定，短存续期公债吸引力略低，”Pioneer Investments投资组合经理人Michael Temple表示。

美联储理事鲍威尔称，美国经济有可能在今年下半年走强，能为9月进行首次升息，而后在12月进行第二次升息做好准备。 升息预计会损及公债价格。

美国商务部周三报告，国内生产总值(GDP)年率首季萎缩0.2%，上月公布的前值为萎缩0.7%。 不过分析师表示，希腊债务谈判盖过了数据的影响。

美国30年期公债价格 尾盘升28/32，收益率报3.15%，周二尾盘为3.20%。10年期公债价格 尾盘上涨9/32，收益率从周二尾盘的2.41%降至2.38%。

五年期公债价格 尾盘升3/32，收益率报1.67%，周二尾盘报1.69%。

美股下滑，受希腊磋商结果不明朗拖累，指标标普500指数 跌0.74%。

-----------------------1928 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+01/32) 0.684

五年期公债 99-06/32 (+03/32) 1.674

10年期公债 97-25/32 (+08/32) 2.380

30年期公债 96-32/32 (+27/32) 3.157(完)

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