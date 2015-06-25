美国债市：公债价格下滑，对希腊能达成债务协议的希望犹存

* 希腊未能同债权人达成协议

* 对希腊的关注盖过了美国数据的影响

* 七年期公债标售需求稳健

路透纽约6月25日 - 美国公债价格周四下滑，尽管希腊今日仍未能同国际债权人达成协议，但对希腊能避免债务违约的乐观情绪犹存。

欧元区财长结束本周第三次会议，仍未能达成协议，此前国际债权人三方机构提出最终的改革换现金建议，同希腊左翼政府摊牌。

如果周末前仍未能达成协议释出冻结的金援，希腊可能无法偿还下周二到期的国际货币基金组织(IMF)的贷款。尽管未能达成协议限制了避险美债的跌幅，但对周六前能达成协议的乐观预期仍打压美债价格。

“肯定仍有一些乐观情绪，”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示，“我认为市场人士都预计希腊不会出现违约。”

周三美国公债价格上涨损及对周四进行的七年期公债标售的需求。今日指标10年期公债和30年期公债收益率仍在近期交投区间内，三年期至七年期公债收益率则触及逾一周最高。

分析师表示，美国财政部标售290亿美元七年期公债获得稳健需求也限制了美国公债价格的跌幅。财政部数据显示，此次标售得标利率为2.153%，为9月来最高。这是本周900亿美元新债供应的最后一笔。

交易商对希腊局势的关注盖过了美国数据的影响。美国公布5月消费者支出录得近六年最大增幅，因对汽车和其他大件商品的需求强劲，进一步显示美国经济第二季成长加速。

美国30年期公债价格 尾盘跌8/32，收益率报3.16%，周三尾盘为3.15%。10年期公债价格 尾盘跌6/32，收益率从周三尾盘的2.37%升至2.39%。

七年期公债价格 尾盘跌4/32，收益率报2.12%，周三尾盘报2.10%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-) 0.688

五年期公债 99-20/32 (-03/32) 1.704

10年期公债 97-21/32 (-06/32) 2.393

30年期公债 96-31/32 (-08/32) 3.157(完)

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