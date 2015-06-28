重温稿-美国债市：长期公债收益率触及近九个月高位，因寄望将达成希腊债务协议

* 债权人提议为希腊解冻数十亿欧元计的援助资金

* 美国6月消费者信心大幅增强

* 30年期公债收益率触及10月3日以来最高

路透纽约6月26日 - 美国公债收益率周五攀升，长债收益率触及近九个月高位，之前欧元区伙伴国提出解冻希腊救助计划中的数十亿欧元计的资金，提振了最终将达成债务协议的乐观情绪，从而削弱了对公债的避险买盘。

德国总理梅克尔和法国总统奥朗德在欧盟峰会间歇与希腊总理齐普拉斯会晤，竭力劝说他接受欧元区伙伴国的提议，进行痛苦的养老金和税务改革，以便获得资金在11月前填补空虚的国库。

债权人周四在提交给希腊的一份文件中提出了改革换贷款的条件。文件称，在11月底之前，希腊政府能获得欧盟和国际货币基金组织(IMF)提供的四笔贷款，总额达155亿欧元，其中包括一旦希腊议会该计划批准，将于下周二发放的18亿欧元贷款。

“在没有其他消息的情况下，市场几乎被希腊债务磋商双方的讲话所左右，”FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示。他说，交易商相信希腊正在认真考虑债权人的最新提议。

美国30年期公债收益率盘中触及10月3日以来最高3.26%。五到10年期公债收益率触及6月11日以来最高。指标10年期公债收益率报2.49%，为逾两周高位。三年和两年期公债收益率触及逾一周高位，分别为1.10%和0.72%。

五年和30年期公债收益率三周来首周上扬，两年和三年期公债收益率两周来首周攀升。

“在任何有关希腊的乐观消息出炉前，投资者试图撤出固定收益市场，”野村证券国际的利率策略师Stanley Sun表示。

数据显示美国6月消费者信心增强，这对公债价格仅造成微弱的负面影响，分析师说，因交易员关注点仍在希腊债务磋商上。

美国30年期公债价格 尾盘跌1-24/32，收益率报3.25%，周四尾盘报3.16%。指标10年期公债价格 尾盘回落24/32，收益率报2.48%，周四尾盘为2.39%。

三年期公债价格 尾盘下跌3/32，收益率从周四尾盘的1.06%攀升至1.09%。

-----------------------1919 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (- 2/32) 0.712

五年期公债 99-12/32 (- 8/32) 1.758

10年期公债 96-29/32 (-25/32) 2.482

30年期公债 95-8/32 (-1-25/32) 3.250(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价