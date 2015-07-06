美国债市：公债收益率下滑，因希腊可能退出欧元区的忧虑加重

* 指标10年期和短期公债收益率徘徊在数周低点附近
* 欧洲央行调整希腊银行紧急资金抵押品的减计水准
* 美联储升息前景限制了收益率的跌幅
路透纽约7月6日 - 美国指标公债收益率周一徘徊在逾两周低点附近，此前欧洲央行调整了希腊的银行换取紧急资金抵押品的减计幅度，对希腊可能退出欧元区的担忧加重。
欧洲央行周一表示，维持对希腊的银行提供紧急流动性援助(ELA)的规模，但调整这些银行抵押品的减计水平。昨日希腊民众以压倒性优势拒绝了债权人提出的救助方案条件。
震惊的欧洲领导人将在周二举行峰会，讨论希腊公投后的下一步举措。对希腊局势的担忧带动了对美国公债的避险买盘。
“一些投资人可能认为希腊危机出现坏结果的风险已经小幅增加”，因欧洲央行小幅上调了希腊银行获得欧洲央行流动性的成本，瑞银一策略师表示。
在欧洲央行做出上述调整后，美国30年期公债收益率触及两周低点3.068%，两年期至10年期公债收益率徘徊在日低附近，其中10年期公债收益率在逾两周低点附近，两年期公债和三年期公债收益率在周日希腊公投结果宣布后不久触及的七周低点附近。
分析师还表示，对中国的担忧也支撑了美国公债，因交易商对中国出台一系列史无前例的支撑措施是否能解决中国经济成长放缓问题持怀疑态度。
“看来市场对这些措施能帮助支撑经济信心不足，”Action Economics董事总经理Kim Rupert称。
分析师表示，尽管上周发布的6月美国就业报告逊于预期，但对美联储可能在9月升息的预期犹存，这限制了较短期公债收益率的跌幅。
市场相信较短期公债收益率对美联储升息最为敏感，升息预计对公债价格不利。
指标10年期美国公债 价格上涨28/32，收益率最新报2.290%，上周四尾盘报2.391%。
30年期公债 价格大涨1-31/32，收益率由3.192%降至3.088%。
三年期公债 升5/32，收益率报0.939%，上周四尾盘报0.995%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-02/32 (+02/32) 0.597
五年期公债 100-09/32 (+12/32) 1.564
10年期公债 98-17/32 (+27/32) 2.294
30年期公债 98-08/32 (+1-30/32) 3.091(完)
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(编译 李军; 审校 母红)