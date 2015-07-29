美国债市：较长期公债价格保持跌势，对联储称就业市场持续改善反应不大

* 美联储维持利率不变

* 公债价格保持小幅跌势

* 美联储声明巩固了9月升息预期

路透纽约7月29日 - 美国公债价格周三在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布声明前已经下滑，之后对美联储有关美国就业市场不断改善的评估反应不大，因联储仍为可能早至9月升息敞开大门。

在联储声明发布后，较短期公债一度上涨。联储声明强调尽管能源行业出现滑坡，且面临来自海外的阻力，但他们认为经济已经克服了首季萎缩的不利影响，正在“以适度的步伐扩张”。且美联储一如预期维持利率不变。

“从声明看，美联储对就业市场的措辞更乐观了些，”美银美林美国利率策略部门主管Shyam Rajan表示。

“联储小幅下调了升息的门槛，在介绍升息条件时，在就业市场进一步改善前加上了‘一些’。市场意识到这一改变后，立刻转变了之前对声明的温和解读。因此短债升势消退了一些，”他指出。

联储官员在结束了为期两日的会议后表示，“总的来说，一系列就业市场指标显示，自今年年初以来劳动力资源闲置的情况已大为改观。”

在经历了最初的反应后，两年期公债 基本持稳，收益率报0.699%。

对通胀预期反应更为敏感的较长期公债仍下滑，尽管脱离了日低。

指标10年期公债 跌5/32，收益率升至2.27%，日高为2.29%。

30年期公债 跌10/32，收益率报2.98%，日高为3.03%。

按计划8月没有政策会议，这使美联储在9月决定是否开始升息前有两个月的数据可供分析。此次货币政策声明获得与会委员的一致支持。

“声明试图只更新对经济状况的评估，显示出一些小幅改善。就这么简单，”Scotiabank美国利率策略部门主管Guy Haselmann称，“他们努力避免给神经紧绷的市场带来更多波动，因中国和商品市场已遭遇了一些挑战。所以他们不希望制造混乱，他们做到了。”(完)

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