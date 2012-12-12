美国债市: 公债价格下跌,因美联储宣布新的购债计划

* 美联储宣布每月买入450亿美元公债 * 美联储在政策中采用了数字门槛 * 30年期公债表现逊于大盘,收益率处于一个月高位 路透纽约12月12日 - 美国公债价格周三下跌,30年期公债下挫,此前 美联储宣布在新的货币宽松计划中,将购买更多五年期公债,预计这一举措 将提振经济,因而推升了股票等风险资产. 在9月开始每月购买400亿美元抵押支持证券(MBS)之外,美联储承诺每 月将购买450亿美元公债. 美联储在目前购买七年、10年和30年期公债以外,将购买五年期公债. "美联储七年期公债买入量正在减少,正在买入一些五年期公债,他们 以前没有这样做过.人们认为当美联储推出量化宽松政策时,经济就会好转 ,所以公债收益率曲线更加陡峭,"瑞信利率策略师Ira Jersey称. 卖短买长操作将于12月底到期,分析师称美联储几乎没有什么较短期 公债可供出售. 30年期公债 价格跌1-03/32,收益率升至2.897%,周二尾盘 报2.84%. 五年期公债较30年期公债收益率差从周二稍晚的221个基点走阔至225 个基点,为10月以来最阔水准. 美联储还称,只要通胀和通胀预期受控,它将把近零利率维持到失业率 降至6.5%的时候.这一失业率水准远低于目前.美联储的该举动前所未见. 一些投资者对经济门槛的调整感到意外,这增加了在先前指引的2015 年中期之前升息的可能性. "对债市而言更大的意外是前瞻性指引由日期转变为经济门槛,"Manul ife Asset Management公债交易部门主管Mike Lorizio. "许多市场人士原本预期这会在明年首季发生,但由于财政悬崖问题, 美联储可能决定还是现在做比较好."他表示. 五年期公债 价格跌02/32,收益率报0.649%,周二尾盘报0.6 36%左右.指标10年期公债 价格下滑13/32,收益率报1.699%. 周三稍早公债价格微幅上涨,因在标售210亿美元10年期公债中市场需 求旺盛.得标利率为较高的1.65%,较标售前二级市场水准低约2个基点. 美国财政部周四将标售130亿美元30年期公债,下周将标售两年、五年 和七年期公债,以及五年期通膨保值债券(TIPS).财政部周二标售了320亿 美元三年期公债. -----------------------2003GMT-------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-1/32 (+) 0.242 五年期公债 99-28/32 (-2/32) 0.649 10年期公债 99-11/32 (-13/32) 1.699 30年期公债 97-3/32 (-1-3/32) 2.897(完)