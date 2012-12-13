美国债市:公债价格回落,30年期公债标售结果平平

* 财政部标售130亿美元30年期公债

* 美国上周初请失业金人口低于预期

* 投资者评估美联储新刺激计划可能产生的影响

路透纽约12月13日 - 美国公债价格周四走低,在美国联邦储备理事会(FED,美联储)昨日宣布放宽政策后,投资者在今日进行的30年期公债标售中投标谨慎.强于预期的就业数据也削弱公债的避险魅力.

财政部标售130亿美元30年期公债,得标利率为2.917%.在公开市场上,公债收益率连升第三天.

"可以说今天的标售结果喜忧参半,"CRT Capital Group的高级公债策略师Ian Lyngen称,"投资者不愿参与投标."

标售前,30年期公债价格 升至日高,加大了交易商调整头寸,以压低标售价格的难度.

价格攀升导致对新30年期公债的投标减少,导致收益率出现尾部,或标售收益率高于预期的水平.

但标售结束后,30年期公债回吐稍早的涨幅,跌至平盘之下,价格下跌8/32,收益率报2.908%.

"很不幸,今日的标售结果不像近期的其他标售那样好,"RBS Securities的美国公债策略部主管William O'Donnell称.

"出现尾部显示投资者希望购买的价位接近昨天的最低水平,而非标售前的水平,"他补充说.

今日公布的数据显示,上周初请失业金人口低于预期,损及对公债的避险需求,公债价格也因此承压.

投资者仍在消化美联储推出新一轮货币刺激举措的决定,美联储将购债范围扩大至五年期公债.

美联储承诺在每月购买400亿美元抵押贷款支持证券的基础上,每月购买450亿美元公债.

美联储将把现有的购债范围从七年期,10年期和30年期扩大至五年期公债.

美联储决定宣布后,30年期公债表现尤为疲弱.声明使经济可能增强的希望升温,进一步削弱公债的避险魅力.

指标10年期公债 回落9/32,收益率报1.733%,为逾一个月来最高,高于周三进行的210亿美元10年期公债标售中1.65%的得标利率.

分析师称,公债跌幅受限,因市场担忧美国议员能否达成协议,避免将于明年初开始实施的规模达6,000亿美元的减支和增税举措.

这一担忧周三进一步增强,因美联储主席贝南克警告称,跌落财政悬崖可能使美国重陷衰退.他告诉记者,一旦跌落悬崖,美联储可能'略微'加大购债力度,但强调指出,货币政策的功效有限,不能完全抵消跌落财政悬崖产生的影响.

下周,财政部将标售两年期,五年期和七年期公债,以及五年期通膨保值公债.

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