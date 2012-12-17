更正-重温稿-美国债市: 公债价格上涨,因通胀温和支持美联储的刺激举措

(内文第一段译文有误,应为"令公债价格本周累计下跌",而非"令下周公债价格整体承压 ") * 11月美国CPI回落直指通胀温和 * 本周公债收益率上升,因供应压力 * 美国财政危机忧虑支持公债价格 路透纽约12月14日 - 美国公债价格周五上涨,因通胀温和很可能扶助美国联邦储备 理事会(美联储,FED)继续保持超低利率,但公债供应压力及忧虑美国预算磋商,令公债价 格本周累计下跌. 美国11月消费者物价指数(CPI)为六个月来首次下跌,劳工部公布的11月消费者物价 指数较前月下降0.3%,因汽油价格骤降. "这报告的关键简单来说就是通胀环境仍然温和,为美联储提供足够的喘息空间继续 推行货币宽松政策,"道明证券高级分析师Millan Mulraine说. 本周稍早美联储称,美联储将通胀预期设定为先决条件,以决定何时及是否升息. "不过,这些预期大部份会受到实质通胀的重大影响,"三菱东京日联银行首席金融分 析师Chris Rupkey说. 通胀数据迟滞及宽松货币政策的前景支持较低利率的状况,指标10年期公债US10YT= RR价格上升6/32,收益率(殖利率)报1.713%,低于周四尾盘的1.73%.30年期公债US30YT= RR价格上升16/32,收益率从周四尾盘的2.90%下降至2.882%. 不过,指标10年期公债收益率本周上升近10个基点,因为供应压力、最近美联储举措 的长期影响的不确定性,以及美国政界就避开明年不断大幅收紧预算的磋商前景也不确定 . 本周美国财政部标售约660亿美元公债,下周将标售两年期,五年期和七年期公债,以 及五年期通膨保值债券(TIPS). 美联储周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推 出新一轮购债计划来刺激经济.美联储表示,只要未来一两年的通胀预计不会超过2.5%且 通胀预期受控,上述新的利率承诺就不会改变. 美国政界在预算上争论不休,也扶助擦亮公债的避险魅力. 美国总统奥巴马及众议院议长贝纳为避开明年实施的自动大幅增税及减支计划而进 行的磋商明显陷入僵局. 周五分析师称,美国无法在1月1日启动财政悬崖的磋商限期前达成协议的可能性日益 增加. D.A. Davidson & Co固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说,在共和党和民主党 在年底前无法达成协议的可能性不断上升之际,公债价格可能继续受到避险买兴支持. "即使他们在某形式的预算削减达成一致,作为磋商的部份初步成果,但这将对经济不 利,对公债有利,"Hurley说. -----------------------1943GMT-------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-01/32 (+01/32) 0.234 五年期公债 99-22/32 (+01/32) 0.691 10年期公债 99-07/32 (+06/32) 1.713 30年期公债 97-12/32 (+16/32) 2.882 (完)