美国债市:公债价格下滑,因投资人寄望能达成协议避免财政悬崖

* 公债价格下滑,因投资人寄望能达成协议避免财政悬崖

* 财政部标售350亿美元五年期公债,需求稳健

* 周三财政部将标售290亿美元七年公债

* 美联储仅买入17亿美元公债,长债受损

路透纽约12月18日 - 美国公债收益率周二升至10月来最高,因美国总统奥巴马和共和党议员向达成协议避免明年年初财政危机又迈进了一些.

众议院议长贝纳继续支持共和党同僚,在同奥巴马的谈判中有所妥协后,避免美国增税和减支的财政悬崖磋商看来更接近达成协议.

若达成协议,避险美债的需求可能降低,包括股市在内的较高风险资产将获提振,因投资人将消除财政悬崖可能冲击经济的担忧.

"达成避免'财政悬崖'协议可能令资金大规模撤离避险资产,不仅仅是美国的,而且是全球的."U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman表示.

新债供应也令公债价格承压.

美国财政部周二标售350亿美元五年期公债,明后两日还将分别标售290亿美元七年期公债和140亿美元五年期通膨保值债券(TIPS).

"公债也因大量供应而出现一些回落."Heckman称.

周二的五年期公债标售吸引强劲需求,得标利率为0.769%,较标售前二级市场水准高约半个基点.

直接投标得标率为30.4%,为历来第二高,过去几年,越来越多的投资人直接从政府购买公债,而不是交易商.

间接投标得标率为32.4%,一级市场交易商得标率为37.2%.

"从交易商得标率来看,我认为标售结果强劲."Gilhooly称.

周二,美联储在卖短买长操作中仅购入17亿美元2036-2042年到期公债,购买量接近最低水准,较长期公债也因此受损.

交易商原本预期美联储的购买本周会有助于支撑公债.

本周,美联储每日将购买15-22.5亿美元长债,周三和周五的回购中主要集中在2036-2042年到期长债.

30年期公债 跌1-9/32,收益率升至3.02%,为9月17日来最高,周一尾盘报2.95%.

五年期和30年期公债收益率差扩阔至225个基点,为10月9日来最宽,周一报221基点.

指标10年期公债 跌16/32,收益率升至1.84%,为10月25日来最高,周一尾盘报1.77%.

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