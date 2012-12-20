《美债周五展望》公债价格上涨,因美国财政谈判缺乏进展

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整) 路透纽约12月20日 - 美国公债价格周四上涨,因华盛顿方面的预算谈判没有进展,使 得明年实行连串加税及缩减支出的可能性升高,恐将让经济重回衰退. 随着财政悬崖年底截止日期逼近,众议院共和党议员周四推动一项预算提案,当中包 含总统奥巴马先前宣示将予以否决的内容. 这项共和党的计画将会只针对年收入超过100万美元的民众加税.该项方案可能在周 四稍晚于众议院获得通过,不过参议院民主党领袖里德称,此提案将不会在由民主党掌控 的参议院中进行表决. 美债周四交投清淡,走势震荡,涨幅受限,因投资人抛售债券以为本周1,130亿美元中 长期公债标售预留空间. "在考量新增供给下,市场正稍作喘息.如今焦点又回到了财政悬崖,"波士顿宏利资产 管理美债交易主管Mike Lorizio表示. 140亿美元的五年期通膨保值债券(TIPS) 标售结果强劲,收益率(殖利率 )为负的1.496%,突显出投资人对于低风险美国公债供给的胃纳. 在TIPS债券标售之前,多档五年期公债期约面临庞大抛盘,部份分析师将之归因于市 场为TIPS标售预留空间. 由于美国联邦储备理事会(美联储,FED)持续买债以扶助美国经济,加上其暗示将在努 力压低失业的同时容忍通胀升高,部份基金经理称就算用负收益率买进TIPS仍有利可图, 且可对冲未来几年通胀升高风险. "目前这是市场上比较不加思索就会买进的品种之一,"巴尔的摩Brown Advisory投资 经理Tom Graff表示. 现货市场上,指标10年期美国公债 价格上涨2/32,收益率降至1.798%,较 周三尾盘下滑0.9个基点. 两天之前,10年期公债收益率升至八周高点1.847%,因市场愈发乐观预期白宫和国会 更加接近达成联邦预算协议. 周四公布的经济数据显示成屋销售跳升,而大西洋中部沿岸区域制造业景气显着改善 ,但这些数据却被财政悬崖的阴影笼罩. 多数债券经理级策略师表示,当前10年期公债收益率可能已经触顶,恐将走跌,特别是 若财政悬崖各项加税减支措施在毫无修正的情形下于明年生效. "市场将会面临拉锯战,"新泽西州Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示."我们见到美国基础经济数据好转,而公债价格却守住小幅上涨." 此外,美联储在2013年仍将会是美债的大买家,其将致力于压低抵押贷款利率及其他 长期借款成本,藉以此刺激经济. 作为上述行动的一部分,美联储周四买进17.3亿美元、2023年2月至2031年2月间到期 公债,此前则是出售74.2亿美元的短天期债券持仓. 这些措施是与美联储的"扭转操作"(卖短买长)有关,该项措施将于下周告终.(完) 《2000GMT报价》 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-23/32 (持平) 0.274 五年期公债 99-28/32 (- 1/32) 0.776 10年期公债 98-14/32 (+ 2/32) 1.800 30年期公债 95-14/32 (+ 7/32) 2.982