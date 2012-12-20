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债券 | 2012年 12月 21日 星期五 07:49 BJT

《美债周五展望》公债价格上涨,因美国财政谈判缺乏进展

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
    路透纽约12月20日 - 美国公债价格周四上涨,因华盛顿方面的预算谈判没有进展,使
得明年实行连串加税及缩减支出的可能性升高,恐将让经济重回衰退.
    
    随着财政悬崖年底截止日期逼近,众议院共和党议员周四推动一项预算提案,当中包
含总统奥巴马先前宣示将予以否决的内容.
    
    这项共和党的计画将会只针对年收入超过100万美元的民众加税.该项方案可能在周
四稍晚于众议院获得通过,不过参议院民主党领袖里德称,此提案将不会在由民主党掌控
的参议院中进行表决.
    
    美债周四交投清淡,走势震荡,涨幅受限,因投资人抛售债券以为本周1,130亿美元中
长期公债标售预留空间.
    
    "在考量新增供给下,市场正稍作喘息.如今焦点又回到了财政悬崖,"波士顿宏利资产
管理美债交易主管Mike Lorizio表示.
    
    140亿美元的五年期通膨保值债券(TIPS) 标售结果强劲,收益率(殖利率
)为负的1.496%,突显出投资人对于低风险美国公债供给的胃纳.
    
    在TIPS债券标售之前,多档五年期公债期约面临庞大抛盘,部份分析师将之归因于市
场为TIPS标售预留空间.
    
    由于美国联邦储备理事会(美联储,FED)持续买债以扶助美国经济,加上其暗示将在努
力压低失业的同时容忍通胀升高,部份基金经理称就算用负收益率买进TIPS仍有利可图,
且可对冲未来几年通胀升高风险.
    
    "目前这是市场上比较不加思索就会买进的品种之一,"巴尔的摩Brown Advisory投资
经理Tom Graff表示.
    
    现货市场上,指标10年期美国公债 价格上涨2/32,收益率降至1.798%,较
周三尾盘下滑0.9个基点.
    
    两天之前,10年期公债收益率升至八周高点1.847%,因市场愈发乐观预期白宫和国会
更加接近达成联邦预算协议.
    
    周四公布的经济数据显示成屋销售跳升,而大西洋中部沿岸区域制造业景气显着改善
,但这些数据却被财政悬崖的阴影笼罩.
    
    多数债券经理级策略师表示,当前10年期公债收益率可能已经触顶,恐将走跌,特别是
若财政悬崖各项加税减支措施在毫无修正的情形下于明年生效.
    
    "市场将会面临拉锯战,"新泽西州Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert 
Tipp表示."我们见到美国基础经济数据好转,而公债价格却守住小幅上涨."
    
    此外,美联储在2013年仍将会是美债的大买家,其将致力于压低抵押贷款利率及其他
长期借款成本,藉以此刺激经济.
    
    作为上述行动的一部分,美联储周四买进17.3亿美元、2023年2月至2031年2月间到期
公债,此前则是出售74.2亿美元的短天期债券持仓.
    
    这些措施是与美联储的"扭转操作"(卖短买长)有关,该项措施将于下周告终.(完)

      
 《2000GMT报价》                        价格         变动     收益率%
 两年期公债                         99-23/32       (持平)       0.274
 五年期公债                         99-28/32     (- 1/32)       0.776
 10年期公债                         98-14/32     (+ 2/32)       1.800
 30年期公债                         95-14/32     (+ 7/32)       2.982

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