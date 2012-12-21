美国债市:公债获避险买盘带动上涨,众议院议长贝纳的税务方案未获支持

* 公债价格上涨,因对财政悬崖的担忧再生

* 收益率曲线趋平,因美联储买入18.9亿美元长债

* 圣诞节和年底临近,成交量可能减少

路透纽约12月21日 - 美国公债价格周五获避险买盘带动上涨,此前众议院议长贝纳的税务方案未获支持,市场再度担心国会无法及时达成协议避免"财政悬崖",拖累股市大跌.

贝纳本来希望在众议院通过所谓的"B计划"来展示共和党内部的团结一致.这份"B计划"要求把对美国最富裕人群的加税范围限制在年收入达到100万美元的家庭,加税范围远远小于奥巴马的期望.但贝纳未能在党内争取到足够支持,故取消了投票.很多保守的共和党议员都反对增税,即使是对收入最高的阶层.

这场戏剧性的转变令避免财政悬崖的努力陷入混乱.如果不能达成协议,明年初将自动启动的6,000亿美元节支增税举措可能将美国经济拖入衰退.

未来几周,磋商预计将继续左右市况,但随着下周二圣诞节假期和投资人在年底结账,交投预计将减少.下周二市场休市一天.

"走势将取决于是否正在磋商、跌落财政悬崖的机率多大以及事态是在恶化还是好转."法国巴黎银行美国公债交易员Rick Klingman表示.

美国债收益率从周二触及的两个月高位回落,因对国会是否能达成妥协的疑虑增加.

这种趋势可能继续,直到有新的迹象显示协议更有可能达成.

Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示,最新的发展"显示股市和公债收益率遭遇最小阻力的走势路径将是下滑,直至可以清楚看到真的有协议可以通过."

美联储周五在卖短买长操作中买入18.9亿美元2036-2042年到期公债,公债收益率曲线也因此趋平.

五年期和30年期公债收益率差收窄至218基点,为约三周最窄.

下周四和周五,美联储还将根据卖短买长操作买入长债,包括周四高至52.5亿美元2018-2020年到期公债和周五高至52.5亿美元2021-2022年到期公债.

指标10年期公债 升13/32,收益率跌至1.76%,周四尾盘报1.80%,周二曾高见1.85%.

30年期公债 升1-3/32,收益率跌至2.93%,周四尾盘报2.98%.

-----------------------1942GMT--------------------------