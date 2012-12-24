美国债市: 公债价格基本持稳,圣诞节前成交量大幅萎缩

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 交易商关注美国财政忧虑
* 美国公债市场提前结束交易,周二休市一天
* 公债价格年底前陷于狭窄区间内
路透纽约12月24日 - 美国多数年期的公债周一基本持稳,但成交清淡,市场继续受助于避险买盘,因市场担忧美国国会无法在年底前达成协议,避免一系列增税减支举措在明年初自动开始实施.
市场担忧,国会议员的分歧日益扩大,可能无法解决日益逼近的财政危机,这可能严重拖累美国的经济成长,公债因此受益.
未来数周,财政悬崖磋商的进展预计将主导市场,分析师预计,如果达成协议,多数投资者的关注点将转向美国经济状况不断好转,公债收益率可能攀升.
"所有人都在关注华盛顿,和那里正在发生的情况,"Cantor Fitzgerald的公债策略师Justin Lederer表示.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克在11月表示,如果达成避免财政悬崖的交易,对美国经济而言,2013年可能是"一个非常好的年景".分析师称,受对财政悬崖忧虑的影响,指标10年期公债收益率可能跌至较公允价值低多至20个基点的水平.
由于美国总统奥巴马和国会议员离开华盛顿度圣诞假期,预算磋商暂停.
不过,美联储的新购债计划可能限制公债收益率的涨幅.美联储的购债计划旨在压低长期利率,以刺激经济.
美联储将在周四和周五买入公债,作为卖短买长操作的一部分.
美联储将用直接购债计划来取代卖短买长操作,新计划的购债范围从五年期到30年期公债不等.
美联储周四将购买多至52.5亿美元2018和2020年到期的公债,周五将购买多至52.5亿美元的2021-2022年到期的公债.
本周,市场成交预计将保持清淡,因许多投资者已结清今年的账目,且在明年开始前不愿建立心头寸.
由于没有新的美国经济数据公布,市场缺乏刺激投资者调整头寸的因素.
美国公债市场今日提前至1900 GMT关闭,美国和多数欧洲市场周二将休市.主要亚洲市场将照常交易.
"市场死一般沉寂.仍在工作的交易员试图确保手中的头寸不会因清淡交易而失控,"DRW Trading的市场策略师Lou Brien表示.
根据ICAP提供的数据,公债成交量约为日均水平的五分之一.
指标10年期公债 收平,收益率报1.77%,与上周五基本持平.10年期公债收益率陷于1.60-1.90%这一夏季末以来的区间内.
30年期公债 回落2/32,收益率报2.94%,上周五收报2.93%.
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价格 变动 收益率% 两年期公债 99-23/32 (-) 0.274 五年期公债 99-28/32 (-02/32) 0.776 10年期公债 98-19/32 (-03/32) 1.781 30年期公债 95-29/32 (-15/32) 2.958
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。