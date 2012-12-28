美国债市:公债价格连升三日,财政协议疑虑继续发酵

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
* 指标10年期公债收益率跌至两周低点
* 财政和经济忧虑提振美国公债
* 标普称政府财政悬崖措施陷入僵局不影响美国评等
路透纽约12月28日 - 美国指标公债价格周五连升三日,受避险买盘带动,因投资人对国会达成协议避免可能拖累美国经济重陷衰退的增税减支措施生效的希望降温.
投资人聚焦华盛顿,因美国总统奥巴马和国会领导人在新年达成协议限期前展开最后机会的一轮预算磋商.对在限期前可以达成协议的期望值很低.
年底和月底粉饰账面的买盘也在今年倒数第二个交易日提振公债需求.
"市场不再乐观认为将达成协议,一周前要乐观得多."Guggenheim Partners美国公债交易部门董事总经理Jason Rogan称.
指标10年期公债 升12/32,收益率跌至1.69%,为两周最低,周四尾盘报1.73%.该收益率录得逾七周最大单日跌幅,本周降约8个基点.
对国会将无法在年底前达成协议解决财政危机的担忧预计将在未来几日,或几周都将提振美国公债.
"我认为最有可能出现的情况是我们将跌落财政悬崖,双方就知道作秀."BTG Pactual执行合伙人John Fath称.
许多投资人预计磋商将在周一限期后继续,1月前几周会有某种形式的协议达成.
一些投资人担心议员不太可能就如何削减美国财赤达成广泛的一致,最有可能的结果是在明年年初对一些较小的问题达成协议,然后将一些较大的问题拖到明年晚些时候.
这样的拖延可能也会使评级机构对美国信贷评等采取进一步负面行动的风险增加.
标准普尔周五表示,预计财政悬崖磋商不会影响美国主权评等.但标普称如果共和党和民主党达成短期协议,其不会上调美国负面的评等展望.
去年8月,标普下调美国评等至投资级别第二高后,美国公债上涨,但投资人表示不确定市场会第二次作出类似反应.
惠誉和穆迪均给予美国顶级AAA评等,三大评等机构给予美国的信贷评等展望均为负面.
30年期公债 升27/32,收益率报2.86%,周四尾盘报2.91%.
-----------------------2127GMT--------------------------
价格 变动 收益率% 两年期公债 99-24/32 (+01/32) 0.250 五年期公债 100-07/32 (+04/32) 0.709 10年期公债 99-11/32 (+11/32) 1.697 30年期公债 97-23/32 (+24/32) 2.865
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
路透上海2月17日 - 中国央行在公开市场连续净投放、TLF未续做等消息交织下，银行 间资金市场周五早盘压力有增无减，此前供给尚可的隔夜品种并有所减量。不过机构基本已 接受央行稳中偏紧基调，加之目前借入资金压力仍在可承受范围内，市场情绪波动不大。 北京一银行交易员称，MLF、公开市场逆回购操作增量，但TLF到期未续，资金面“还是 比较紧张，隔夜也比之前难借。今年应该都是紧平衡，我们打算拉长(部分借入资金)期限。 ” 央行今日稍早进行了1,500亿元人民币逆回购操作，单日净投放800亿元，为连续第二日 净投放。其他工具方面，央行于周三进行了3,935亿元MLF操作，远超当日1,515亿元的到期 量；上日到期的部分TLF则未续做。 另一银行交易员透露，早盘只有个别大型银行为其提供了资金，政策性银行中的大户-- 国开行供给也有减量。不过因TLF不续做已在预期之中，感觉市场情绪还算稳定。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00
路透香港2月17日 - 中国房地产商--龙湖地产周五宣布，透过其间接附属公司作为发行人，在中国发行第一期规模为30.4亿元人民币的无担保绿色债券，其中五年期及七年期债券的票面利率分别为4.4%及4.67%。