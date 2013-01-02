《美债周四展望》预算协议达成推升指标10年期公债收益率触及三个月高位

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整) * 避免财政悬崖协议达成刺激冒险交易 * 指标10年期公债收益率攀升至9月中来最高 * 对举债上限的担忧料限制跌幅 路透纽约1月2日 - 美国指标10年期公债收益率(殖利率)周三触及三 个月高位,此前美国国会批准了化解大规模自动减支和增税的协议,若未达 成协议,美国经济可能重陷衰退. 美国国会周二批准了化解"财政悬崖"的协议,帮助避免了一场经济灾 难."财政悬崖"是指一系列增税与减支措施即将启动,若不解决,经济则有 衰退之虞.共和党控制的众议院以257:167的票数批准了议案,奥巴马竞选 总统连任时承诺的对富人增税将得以兑现. 松了口气的投资人抛售美国公债等避险资产,将资金转投股票等较高 收益的高风险资产. RBS Securities美国公债策略师John Briggs表示,预算协议通过引发 资金大举冒险操作,美国公债遭抛售. 指标10年期公债 价格今日跌23/32,收益率报1.837%,周一 尾盘报1.76%.今日盘中触及1.86%的9月中来最高. 30年期公债 价格跌1-21/32,收益率报3.039%,周一尾盘报 2.95%.今日该收益率一度触及3.06%,也是9月中来最高. 如果包括周五将公布的备受关注的12月非农就业报告在内的一系列经 济数据显示美国经济持续改善,公债收益率可能进一步上涨. 美国供应管理协会(ISM)数据显示12月美国制造业小幅扩张,11月为意 外萎缩,这也支撑了美国公债的利空基调. "尽管在财政悬崖的负面环境下,制造业仍勉力在该月有所改善,这显 示制造业潜在的韧性,这会继续在今年温和带动经济,"RBC Capital Marke ts首席美国分析师Tom Porcelli表示. 但分析师表示,美国公债不太可能遭遇大规模抛售.国会除了要进一步 紧缩财政外,在未来几周还必须就上调政府的借款上限达成一致. "税率上调会拖慢经济成长,且投资人认为近期跌势是增加存续期的买 入良机."Navigate Advisors LLC董事总经理Tom di Galoma称. 美国联邦储备理事会的宽松货币政策预计也会在一段长时间内令收益 率表现相对迟滞,特别是短债. -----------------------2047GMT-------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 US2YT=RR 99-24/32 (-01/32) 0.259 五年期公债 US5YT=RR 99-30/32 (-06/32) 0.764 10年期公债 US10YT=RR 98-03/32 (-23/32) 1.837 30年期公债 US30YT=RR 98-03/32 (-23/32) 1.837(完)