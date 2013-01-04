美国债市:公债价格回升,但因忧虑美联储政策收益率仍接近八个月高位

路透纽约1月4日 - 指标美国公债收益率(殖利率)周五接近八个月高位,因市场忧虑如果美国经济改善,美联储可能在年底降低购债行动.

指标10年期货公债小幅上升,此前在周四下跌,当日美联储公布会议记录表示联储内部对刺激计划的忧虑不断增加.

周五美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的讲话令这些忧虑加重.他表示,如果今年经济表现良好,美联储将需要考量是否要暂停购买资产政策.

"公债表现并不令人意外,看到公债收益率开始处于较高收益率区间以反映量化宽松政策不会持续至今年底的风险上升,"RBS Securities美国公债策略部主管William O'Donnell说.

他说,较之公债在去年8月中至去年底留守的区间,公债可能在较宽的区间,因不确定性增加.他表示,较高的收益率可能将会出现,尽管期间将偶然下跌.

"没有美联储(购债)支持,市场正开始蕴酿一些忧虑,在今年某时点我们将要面对在没有美联储支持下,消化每月130-160亿美元的30年期公债标售,"O'Donnell补充说.

指标10年期公债 在午盘上升3/32,收益率报1.903%.周五稍早该收益率触及5月来最高.

10年期美债被作为包括按揭贷款利率在内的一系列借贷工具的指标.

30年期公债 价格上涨,抹去稍早跌幅,并收复本周大跌的部分失地.30年期公债上升17/32,收益率报3.096%.

美国供应管理协会(ISM)数据优于预期也令公债价格承压.ISM-12月美国服务业以10个月来最快速度扩张,受新订单上升提振.

但就业增长仍然温和,12月非农就业岗位稳定增加,但仍未达到可明显拉低失业率所需的增长幅度.

"较之就业数据,对债市远为重要的提醒是,美联储将在长时间采取量化宽松政策并不代表美联储将推出同样规模的量化宽松计划,"瑞银首席分析师Maury Harris说,"是否美联储透过量化宽松政策每月买入850亿美元资产,或是每月买入450亿美元资产,对债市将造成很大分别."

在12月,美联储公布将延续每月买入约400亿美元抵押支持证券(MBS),且每月买入450亿美元公债.

不过,周四公布的美联储会议记录显示,该央行对进一步扩大其2.9万亿(兆)美元资产负债表的保留态度增强.

会议记录显示,"几名(委员)认为,,在远早于2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模."

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价格 变动 收益率% 两年期公债 99-23/32 (+) 0.268 五年期公债 99-23/32 (+02/32) 0.811 10年期公债 97-17/32 (+03/32) 1.903 30年期公债 93-09/32 (+17/32) 3.096(完)

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