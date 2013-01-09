美国债市: 公债价格微幅上涨,举债上限谈判即将开始

* 公债收益率脱离上周触及的八个月高点 * 美国财政部标售210亿美元10年期公债 * 30年期公债收益率料将跌向3% 路透纽约1月9日 - 美国公债价格周三微幅上涨,收益率脱离上周触及 的八个月高位,但仍处于近期交投区间内,即将展开的举债上限谈判令投资 者保持谨慎. 210亿美元10年期公债标售结果不佳,标售结束后,公债价格一度短暂 下跌,但很快反弹. 此次标售的得标利率为1.863%,超过了预期,非交易商投标和投标倍数 低于均值. 但分析师称,美国国会的预算角力盖过了公债标售结果的影响,投资者 不能确定谈判将取得怎样的结果,市场将何去何从. "全都是因为举债上限,"CRT Capital Group公债策略主管David Ader 称. "我认为在举债上限磋商得出结果之前,市场基本呈横盘走势,缺乏明 确的方向"他称. 指标10年期公债 价格涨4/32,收益率从周二尾盘的1.87% 跌至1.850%.上周五公债收益率触及4月底以来最高位1.98%. 美联储公布12月会议记录后,人们猜测如果经济改善得足够好,美联储 可能将较预期提前削减资产购买量,自上周五触及高位以来,公债收益率总 体呈下跌趋势. 上周提振公债收益率的另一因素是,美国民主党与共和党达成避免一 系列加税减支举措在年初开始实施的协议. 但该协议带来导致公债跌势暂停,但这可能只是暂时的,因民主和共和 两大达成的妥协只是推迟了大规模减支举措的实施. 另外财政部已触及16.4兆(万亿)美元的举债上限,几周内美国将出现 债务违约,除非国会提高举债上限. 上次决策层讨论举债上限是在2011年,当时标准普尔调降了美国的债 信评级. 三大债信评级机构给予美国的评级展望均为负面,投资者担心如果不 能达成解决方案,美国债信评级可能将遭到进一步调降. 美国财政部周四将标售130亿美元30年期公债.周二标售的320亿美元 三年期公债获得非交易商的旺盛需求.得标利率为0.385%,与预期相符. 30年期公债 价格涨8/32,收益率从周二尾盘的3.07%降至3 .053%.30年期公债收益率上周五曾升至3.18%,为4月底以来最高,一些分析 师预计收益率将进一步回落. -----------------------1938GMT------------------------ - 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-25/32 (+01/32) 0.244 五年期公债 99-31/32 (+03/32) 0.760 10年期公债 97-32/32 (+04/32) 1.850 30年期公债 94-03/32 (+08/32) 3.053