美国债市: 公债价格因欧洲央行言论下跌,但公债标售成绩令公债缩减跌幅

* 30年期货公债标售得标利率低于预期

* 美联储买入31.6亿美元于2020-2022年到期公债

* 欧洲消息带动风险意愿抬头,股市上涨,打压公债需求

路透纽约1月10日 - 美国公债价格周四下跌,因欧元区经济好转的迹象重燃公债近期跌势,但30年期公债标售需求强劲缓和公债价格跌幅.

欧洲央行周四宣布,维持利率在纪录低位不变,表示欧元区经济将在2013年稍晚复苏,且已有一些迹象显示经济企稳.

欧洲央行的言论"带来大量公债卖盘,并使市场在整个早盘再度出现利空的收益率曲线趋陡的走势,这是公债市场的主导想法,"FTN Financial利率策略师Jim Vogel说.

周四美国财政部标售130亿美元30年期公债,得标利率为3.070%,低于市场原先的预期,令公债价格缩减跌幅.

"整体而言,这次标售需求强劲,且显示在美联储卖短买长操作结束后,公债市场仍充满生机,因第四轮量化宽松政策(QE4)仍给公债市场带来支持,"野村证券美国利率策略部主管George Goncalves说.

美联储的卖短买长(扭转操作,twist operation)于去年年底结束.

目前,美联储每月买入大约400亿美元抵押贷款支持证券和450亿美元长期公债,以支撑经济.一些分析师将美联储此轮购债计划称为第四轮量化宽松政策(QE4).

指标10年期公债 价格尾盘下跌10/32,收益率从周三尾盘的1.86%上升至1.896%.

30年期公债 价格下滑11/32,收益率从周三尾盘的3.06%攀升至3.080%.在标售公债后,这些公债价格大幅缩减跌幅,且一度转至平盘上方.

上周,美联储12月会议记录引发市场臆测美联储可能在年底前中止购债计划,较多数人们原先所想的更早,之后公债收益率一直交投在八个月高位附近.

投资人将密切关注美联储主席贝南克周一在密西根大学的演说,寻找美联储最新一轮购债计划将推行多久的进一步线索.

不过,美联储是否采取行动在很大程度上将视乎经济表现,因贝南克曾表示,他希望继续推行刺激举措,直至经济进一步站稳脚跟且失业率大幅下降.

"我们面临的真正危机是,使美国经济以足以创造就业的速度增长,"Williams Capital Group固定收益销售及交易部主管David Coard说.

今年初达成的避开"财政悬崖"的解决方案也一直打压对避险公债的需求.

但就如何削减美国政府支出以降低赤字的更大规模政治角力将在未来几周展开,届时可能促使买家重回债市.

美联储周四买入31.6亿美元于2020年至2022年到期公债,为其购债计划的一部份,该计划旨在降低借贷利率及刺激企业招聘.

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价格 变动 收益率% 两年期公债 99-24/32 (-) 0.248 五年期公债 99-26/32 (- 4/32) 0.792 10年期公债 97-19/32 (-10/32) 1.896 30年期公债 93-19/32 (-11/32) 3.080

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