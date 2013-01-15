美国债市:公债价格上涨,受美国举债上限忧虑带动

* 惠誉警告若债务上限磋商陷入僵局,可能下调美国评等

* 贝南克的讲话对通胀温和,公债走强

* 美国公债的保险成本升至10月初来最高

* 强于预期的零售销售数据刺激短暂抛盘

路透纽约1月15日 - 美国公债价格周二上涨,因交易商将注意力转向即将展开的美国国会上调举债上限的斗争,引发对美国公债的买盘,尽管联邦政府有违约之虞.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)旨在支持经济复苏的购债行动,以及包括美联储主席贝南克在内的央行官员的讲话也推高了公债价格.市场认为美联储官员的讲话是在让投资人放心,美联储将在可预见的未来坚持量化宽松政策.

"市场担心举债上限争论.解决这个问题的时间越来越少."Credit Agricole Corporate & Investment利率策略部门全球主管David Keeble表示.

周一美国财政部警告,美国将在2月中至3月初就会用尽所有可以用于履行偿债义务义的选择.

美国总统奥巴马和共和党议员预计将就削减支出展开一轮激烈的磋商,数日前他们刚达成协议,化解了自动增税和减支的"财政悬崖".

信贷评等机构惠誉周二表示,"在2012年12月31日,美国联邦政债务达到法定上限16.394兆(万亿)美元,因此财政部展开执行特别措施,以腾出约2,000亿美元的举债空间.若重演2011年8月的"债务上限危机",惠誉将必须重新审视目前对政策架构可靠性及可预期性的评估,及美国达成可靠的中期减赤计划协议的可能性."

2011年8月在奥巴马和共和党就上调举债上限发生首轮斗争后,标准普尔下调了美国评等.

多数投资人预计美国举债上限将被上调,以避免违约,但可能要像一年半前那样最后时刻才达成协议.

指标10年期公债 价格上升3/32,报98-3/32,收益率从周一尾盘的1.847%下跌至1.838%,逼近1.81%的两周低点.

30年期公债 升5/32,报94-18/32,收益率由3.035%降至3.027%.

稍早,政府公布12月零售销售升0.5%,强于预期,促使公债遭遇短暂获利了结.

美国债市起初是跟随德债一道上涨.

**担心风险意愿**

尽管美国出现违约会殃及公债对投资人和外国政府的长期吸引力,但交易商更担心若出现违约会令投资人对股市和风险资产的兴致降低,拖累全球经济.

部分美国国库券的收益率已经上涨,因国会可能无法上调举债上限的风险增加,国库券持有人可能无法及时得到偿付.

2月底至3月初到期的国库券收益率报0.10-0.11个百分点,是1月到期国库券的两倍.

根据Markit数据,在信贷违约互换市场,五年期美国公债保险成本升至0.43个百分点,为10月初来最高,但仍较2011年夏季上次举债上限问题发生时低约0.20个百分点.

美国可能出现违约可能会伴随着一轮联邦削减预算,这也会损及美国国内经济.

美联储主席贝南克周一的讲话没有显露美联储会减少积极购债的迹象,这也带动公债价格.美联储发布的12月会议记录令投资人臆测美联储可能在今年结束购债.

周二明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔呼吁联储进一步放宽政策以拉低失业率.

美联储周二买入9.27亿美元2023年2月-2031年2月到期公债,作为美联储最新量化宽松计划的一部份.

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价格 变动 收益率% 两年期公债 99-24/32 (+) 0.249 五年期公债 100 (+02/32) 0.750 10年期公债 98-03/32 (+03/32) 1.838 30年期公债 94-19/32 (+06/32) 3.027(完)

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