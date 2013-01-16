美国债市:公债价格上涨,因预期美联储将坚持购债计划

* 美国12月CPI数据为宽松货币政策敞开大门
* 美联储褐皮书指美国经济小幅成长
* 股市缩减跌幅,公债从日高回落
路透纽约1月16日 - 美国公债价格周三上涨,因投资人押注只要通胀保持迟滞,美国联邦储备理事会(FED,美联储)将坚持旨在压低失业率的购债计划.
指标10年期公债收益率连跌四日,分析师称因投资人担心美国国会就上调16.4万亿美元联邦借款上限的争斗可能会拖很长时间,公债价格受到与此相关的避险买盘带动.
"美联储持续买盘对公债市场构成良好支撑,"Guggenheim Partners公债交易部门董事Jason Rogan称.
美联储周三买入14.74亿美元2036年2月至2042年11月到期的公债,为其每月买入450亿美元公债的一部分.
尽管部分投资人对美联储第三套量化宽松政策的效果有质疑,但包括美联储主席贝南克在内的许多联储官员近几日都表达了对该政策的支持,因经济成长还未强劲到足以拉低失业率.
而且分析师表示,经济活动小幅成长可能轻易就被国会政治争端造成的财政不稳所抹去.
美联储周三公布褐皮书显示,近几周美国经济成长温和,但也暗示经济扩张没有加速的推动力.
由于经济成长乏力,美国消费者物价指数在12月鲜有上升.分析师认为这种环境给予美联储购买债券,以拉低长期借款成本,并维持近零短期政策利率的空间.
指标10年期公债 价格上升3/32,报98-7/32,收益率从周二尾盘的1.836%下跌至1.823%.
30年期公债 升6/32,报94-25/32,收益率降至3.015%.
公债价格从稍早高位回落,因美股缩减跌幅,受银行股和科技股强势带动.
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-24/32 (+) 0.249
五年期公债 100-02/32 (+02/32) 0.740
10年期公债 98-07/32 (+04/32) 1.824
30年期公债 94-24/32 (+05/32) 3.018(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)